VIDÉO - Sept kilomètres supplémentaires pour stocker les archives départementales en Côte-d'Or

Dijon - France

Les Archives départementales de Côte-d'Or poussent les murs! Elles disposent de deux locaux pour conserver des documents qui ont parfois une grande valeur historique. La saturation de ces deux bâtiments a conduit le Conseil départemental à entreprendre des travaux d'agrandissement de l'annexe située quai Gauthey.

Débuté à l'été 2018, ces travaux qui ont coûté 1,9 millions d'euros, touchent aujourd'hui à leur fin. Ce jeudi 21 novembre 2019 à l'occasion du séminaire annuel des archives de France qui se déroule à Dijon cette année, une visite était organisée. Avec ces travaux d'agrandissement vont permettre d'augmenter les capacités de stockage des Archives départementales de Côte-d'Or de 7,5 kilomètres linéaires.

L'une des somptueuses enluminures contenues dans l'Atlas de Cîteaux © Radio France - Thomas Nougaillon

Quelques uns des trésors renfermé aux Archives départementales de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Au pied de cette cheminée, dans la salle de lecture, une plaque rappelle que Mozart est venu jouer à Dijon dans cette pièce © Radio France - Thomas Nougaillon

Plus de 37 kilomètres linéaires d'archives

Avec les quinze kilomètres déjà présentes rue Jeannin et les quinze kilomètres de l'annexe cela va porter la capacité totale de stockage à un peu plus de 37 kilomètres. Aujourd'hui les Archives départementales de Côte-d'Or reçoivent beaucoup plus de visiteurs "virtuels". En 2018 pour une visite "physique" rue Jeannin ou quai Gauthey il y a eu 7 visites sur le web! L'an passé les Archives départementales ont reçu plus de 25 millions de visiteurs en ligne. Il faut dire que les "Archives Départementales, ce sont 7 millions d'images en ligne et + de 1500 inventaires". Ces gros travaux ont bénéficié notamment d'une subvention du Ministère de la Culture. Dans ces deux bâtiments sont archivés des documents historiques ou administratifs des plus anciens aux plus récents. Dans le nouveau bâtiment seront stockés ceux, en papier, qui remontent à avant l'avènement d'internet.

Quelques uns des trésors renfermé aux Archives départementales de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce petit carnet de 10 centimètres sur 10 comporte les noms de prisonniers du château de Dijon à la Révolution. Certains ont été décapités. © Radio France - Thomas Nougaillon

Visite guidée des archives départementales en compagnie de Vivien Canivenq Copier