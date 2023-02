Les archives du Vaucluse regroupées dans un pôle des patrimoines en 2025

"Mémento" signifie "souviens-toi" en latin. C'est aussi le nom du bâtiment qui accueillera une grande partie des archives du Vaucluse d'ici 2025. La première pierre du pôle des patrimoines de Vaucluse vient d'être posée ce 8 février. Les archives départementales, actuellement dans le Palais des Papes, mais aussi le service archéologie du Département, les réserves de trois musées départementaux, une partie des archives du Grand Avignon et le Centre de conservation et d'Etudes (CCE) de l'Etat déménageront donc rue Marcel Demonque, dans le quartier d'Agroparc.

Des kilomètres d'archives

Le bâtiment imaginé par l'architecte Dominique Gautier fait 11 600 mètres carrés et a une capacité de 40 km de linéaires d'archives. Il se caractérise par "une double peau ventilée et habillée de terre cuite, autour des voiles de béton, pour réguler l'inertie et l'hygrométrie." Les fenêtres sont rares pour garantir des conditions de préservation optimales pour les archives. Le toit est recouvert de 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Le projet est budgété à hauteur de 31 millions d'euros financés en grande partie par le Département du Vaucluse mais aussi par l'Etat, la Région, et le Grand Avignon.

Démocratiser les archives

L'autre ambition de ce bâtiment et plus largement de ce projet, c'est d'attirer un public large dans ces archives. Il y aura une salle de lecture, une salle d'exposition et une salle de conférence de 150 places. La fin des travaux est annoncée en décembre 2024. Les aménagements paysagers, notamment du verger extérieur commenceront dans la foulée. L'opération délicate du déménagement des archives devrait, selon le calendrier fixé, débuter au début de l'année 2025 pour une ouverture au public au deuxième semestre de la même année.