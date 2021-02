Les archives municipales de Dijon collectent nos témoignages de la crise sanitaire

Et si on laissait un souvenir de tout ce que l'on vit aux générations futures ? Les archives municipales de Dijon poursuivent leur collecte de témoignages Une collecte entamée lors du premier confinement et aujourd'hui rebaptisée "collecte de la crise sanitaire." On peut tout apporter: Un simple texte pour dire son ressenti, le journal que l'on a composé, un objet qui pour nous symbolise cette crise. Tout est possible. On ne recherche pas des documents historiques, mais de l'intime.

"On a déjà reçu une centaine de témoignages" précise Cindy Brocard-Ferrini, une des archivistes qui gère cette collecte. "On a des choses parfois très drôles, comme la vidéo de ce couple qui part en vacances en camping-car dans leur propre jardin, ou des photos d'une dame qui illustre avec humour notre psychose d'une pénurie de papier toilette ou de produits basiques comme les œufs. On a reçu aussi des poèmes et des lettres d'enfants. Ce n'est pas commun pour des archives municipales et c'est précieux."

Que trouve-t-on dans les témoignages déja apportés ?

"On aimerait recevoir le vécu des soignants"

Le plus gros des témoignages a été livré pendant le premier confinement, mais la collecte reste ouverte, et il y a encore beaucoup a apporter. "On aimerait recevoir des écrits de personnes qui travaillent en entreprises, qui expliqueraient sans trahir leur société, comment le monde du travail s'est adapté à cette crise" ajoute Etienne Renault son jeune collègue archiviste. "Et les soignants !" complète Cindy Brocard-Ferrini "On les entend dans la presse, mais c'est très court, on aimerait connaitre leur vécu, leur ressenti, savoir comment ils traversent tout cela, eux qui sont en première ligne".

Sur la grande table qui accueille les visiteurs, Damien, professeur d'Histoire en collège et en lycée approuve la démarche. "Quand on mène des recherches historiques, c'est toujours émouvant de lire le vécu des personnes. Quand j'ai travaillé sur la première Guerre Mondiale, je suis tombé sur des lettres de Poilus. Tout de suite, on s'identifie à eux. "

La salle de consultation des archives municipales de Dijon © Radio France - Olivier Estran

Si vous apportez des documents, des écrits, les archives municipales vous laisseront le choix de les rendre publics ou non. Pour ceux qui le souhaitent, ces témoignages pourront un jour faire l'objet d'une exposition.

Les archives municipales de Dijon sont ouvertes aux visiteurs sur rendez-vous au 91 rue de la Liberté. On peut les joindre au 03 80 74 53 82 ou envoyer ses documents par mail à : archives-municipales@ville-dijon.fr