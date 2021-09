"Les Ardéchois qui ne se vaccinent pas sont égoïstes" dit le préfet de l'Ardèche

Le préfet de l'Ardèche s'inquiète du taux de vaccination des 25-55 ans qui se situe dix points au-dessous de la moyenne nationale. Ce mercredi après-midi, il a appelé cette tranche d'âge à "plus d'altruisme".

Thierry Devimeux regrette qu'il y ait trop peu de vaccinés entre 25 et 55 ans

Thierry Devimeux ne mâche pas ses mots. Lors d'un point de rentrée ce mercredi après-midi à la préfecture à Privas, il s'est inquiété d'un taux de vaccination qu'il juge insuffisant pour les 25-55 ans. "C'est une situation très atypique" a expliqué le préfet. Les niveaux de vaccination sont plutôt bons pour les plus jeunes et les plus âgés mais ils sont nettement au-dessous de la moyenne nationale pour les actifs. Dix points au-dessous de la moyenne nationale, "c'est énorme".

Or "cette tranche d'âge, c'est celle qui travaille, celle qui a des relations sociales, celle qui peut diffuser le virus". Il n'y a pas d'explication à cette particularité ardéchoise. Pour le préfet, "si ce sont des craintes, il faut aller voir son médecin ou son pharmacien pour qu'il explique et qu'il rassure. On se vaccine un peu pour soi mais aussi pour protéger les autres. J'entends des manifestants qui parlent de liberté, ils ne parlent que de leur liberté égoïste ! La vie en société, c'est s'intéresser aux autres, pas uniquement à son propre nombril."

Le masque reste obligatoire dans les lieux soumis à pass sanitaire

Actuellement en Ardèche, 36 personnes sont hospitalisées dont 5 en réanimation. Le pic de cette quatrième vague a été dépassé après le 15 août dans le département. Et le taux d'incidence est redescendu à 183 cas positifs pour 100.000 habitants. Mais l'Ardèche reste au-dessus de la moyenne régionale et nationale pour la circulation du virus. Le préfet maintient donc l'obligation du port du masque y compris dans les lieux soumis à pass sanitaire car "il est trop tôt pour baisser la garde".

Un motif de satisfaction quand même pour le préfet : le respect du pass sanitaire en Ardèche. La gendarmerie a ainsi mené plus de 700 contrôles durant l'été, seuls 4 défauts de pass sanitaire ont été relevés.