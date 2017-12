L'INSEE vient de publier les nouveaux chiffres de la population légale 2015. La région Grand-Est gagne 26 500 habitants en cinq ans. Si le gain démographique s'accélère dans l'Aube (+0,2 %) et la Marne (+0,4 %), les Ardennes restent sur une pente de plus en plus négative (-0,4 %).

Ardennes, France

277 752 Ardennais, c'est 2000 de moins que l'an passé... 5500 de moins en 5 ans.... La chute est moins sévère que dans les Vosges ou la Haute-Marne car ces deux autres départements du Grand-Est cumulent déficit naturel (il y a plus de décès que de naissances) et déficit migratoire (il y a plus de départs que d'arrivée). Ce n'est pas le cas dans les Ardennes où les naissances continuent à dépasser les décès, de moins en moins certes mais le solde reste positif.

L'évolution de la population dans les départements © Visactu - Visactu

Sur les 149 communautés de communes de la région Grand-Est, Ardennes Rive de Meuse, dans la pointe ardennaise, fait partie des quatre intercommunalités où la perte démographique est la plus prononcée : -0,9% entre 2010 et 2015. Dans les Ardennes, il n'y a que le Sud-Ouest du département, les Crêtes préardennaises et le Pays rethélois, tous deux traversées par l'autoroute A34 qui gagnent en population... Ardenne Métropole, l'unique communauté d'agglomération du département, reste juste au-dessus des 125 000 habitants mais n'enraye pas son déclin ... 1800 habitants en moins depuis sa création en 2014. Charleville-Mézières perd 850 habitants en un an et passe sous la barre des 50 000. Sedan en perd 600 et passe sous les 17 000...