Les armes sortent par centaines des caves et greniers de Drôme Ardèche

On râle devant l'armurerie du commissariat de Valence dans la Drôme. Il faut faire la queue, attendre, pour déposer l'arme qu'on rapporte. De 9h à 17h, "ça n'arrête pas" commente le Brigadier Stéphane, surpris du succès de cette collecte d'armes. Depuis vendredi dernier, il récupère en moyenne 80 armes par jour.

Dans la file d'attente, Thierry, ardéchois, rapporte quatre fusils de chasse : "je viens pour mon père. Il était chasseur. Je ne sais pas où il a récupéré ces armes, ni de quand elles datent, mais c'est l'occasion de s'en débarrasser pour ne pas avoir de problème. C'est gênant d'avoir une arme chez soi. Il faut la stocker, la cacher..." Roger, lui, rapporte le fusil de chasse d'un grand oncle : "pas de pincement au coeur non, mais je garde la housse ! Mon tonton..."

Ce sont surtout des personnes âgées qui viennent rendre des armes. Pas des grands délinquants bien sûr, mais collecter ces fusils a quand même un intérêt en terme de sécurité souligne le commissaire divisionnaire Noël Fayet, directeur départemental de la sécurité publique de la Drôme : "même si ces armes ne sont pas utilisées à ce jour, elles peuvent présenter un danger. Elles peuvent être tout à coup utilisées dans un différend familial, un différend de voisinage. Avec l'énervement, la tension, on prend l'arme qu'on a sous la main et on en fait usage. Cela arrive que nous intervenions pour des personnes qui, suite à des nuisances sonores par exemple, sortent le vieux fusil de chasse et tirent en l'air. Et par ailleurs, lors de vols par effraction, ces armes peuvent être volées et se retrouver dans de mauvaises mains."

Une collecte d'armes est organisée au niveau national, comme ici au commissariat de police de Valence (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Le Brigadier Stéphane prend chaque arme, la démonte pour vérifier qu'il n'y a pas de cartouche chambrée et pour la mettre en sécurité. Il l'enregistre avec le plus de références possibles, puis la stocke en attendant sa destruction. La plupart des armes sont des fusils de chasse, anciens, mais classiques. Mais le commissariat de Valence a aussi repris des armes qui ont servi dans la Résistance, et des armes d'entraînement pour les écoliers comme l'explique le Brigadier Stéphane : "entre les guerres de 1870 et 1914, on enseignait le tir dans les écoles primaires. Et donc on a récupéré ce type de carabines." La préfecture dira s'il y a un intérêt historique à les conserver.

L'opération de collecte nationale se termine vendredi soir. Mais passé ce délai, chacun peut quand même rapporter une arme dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police. Cela se fait toute l'année. L'opération nationale a juste permis d'alléger la dimension administrative.