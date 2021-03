Les arrêts de bus rétablis pour les élèves de Sanilhac-Sagriès scolarisés à Nîmes

Le soulagement pour les parents d'élèves de Sanilhac-Sagriès dont les enfants sont scolarisés dans des lycées nîmois. Après plusieurs mois de mobilisation, ils ont obtenu que les bus LIO de la ligne 152 s'arrêtent à Sanilhac et Sagriès. Depuis le mois d'octobre 2020, ce n'était plus le cas. Les conducteurs estimaient que les arrêts situés le long de la départementale 979 entre Nîmes et Uzès étaient trop dangereux. Les parents avaient depuis cette date, recours au système D, pour amener leurs enfants aux arrêts desservis.

Grâce à la médiatisation, ils ont finalement obtenu gain de cause. À partir du 29 mars, les bus feront désormais un détour par Sanilhac et Sagriès matin et soir pour prendre les élèves en charge. Ils s'arrêteront à tous les arrêts de la commune. "Je n'aurai plus besoin de me lever à 6h du matin pour amener ma fille au bus, se réjouit Laetitia Houot qui avait alerté France Bleu Gard Lozère. Les arrêts seront même maintenus pendant les vacances scolaires ! C'est vraiment génial !"