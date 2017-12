La Préfecture de la Mayenne a pris deux arrêtés concernant les artifices et les carburants. Pour des fêtes de Noël et de la St-Sylvestre tranquilles.

Voici, ci-dessous, in extenso, les deux arrêtés des autorités préfectorales du département.

Le 1er arrêté - portant interdiction de vente, cession et utilisation d’artifices de divertissement des catégories C1 à C4 et F1 à F4. Cette mesure s’applique à compter du lundi 18 décembre 2017 jusqu’au mardi 02 janvier 2018 à 08 heures. Elle ne s’applique pas aux personnes titulaires des certificats de qualification ou agréments préfectoraux prévus par la réglementation qui les autorisent à mettre en oeuvre les artifices de divertissement.

Le 2nd arrêté - interdisant la distribution, l’achat et la vente à emporter de carburants dans tout récipient transportable et la vente à la pompe de combustibles domestiques, sur l’ensemble du département à compter du samedi 30 décembre 2017 à 08 heures et jusqu’au mardi 02 janvier 2018 à 07 heures.

Par ailleurs, à compter du dimanche 31 décembre 2017 à 14 heures au lundi 1er janvier 2017 à 07 heures, la vente de bouteilles de gaz ne peut se faire qu’à l’unité. De plus, la vente d’alcool à emporter après 22h00 est interdite de manière permanente.