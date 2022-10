Les artisans du bâtiment de Vaucluse demandent à être prioritaires dans les stations-service

Le vice-président de la CAPEB de Vaucluse demande à ce que certains métiers du bâtiment soient considérés comme prioritaires pour s'approvisionner en carburant dans les stations-service. Il s'étonne car le bâtiment faisait partie des métiers prioritaires lors de la crise du sanitaire. Il évoque une double peine pour les professionnels, obligés de payer leurs employés qui ne peuvent pas venir lorsqu'ils n'ont plus de carburant.

Jean-Claude Rancurel, plombier à Violès et vice-président de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de Vaucluse s'interroge :"Pendant le Covid, on a été prioritaire et aujourd'hui on ne l'est pas ? Ça nous étonne. Il y a aussi une notion de dépannage d'urgence. On subit une double peine car nos salariés sont sans carburant pour venir travailler et nous sommes obligés de maintenir le salaire car il n'y pas de dispositif de chômage partiel. Mon apprenti n'avait plus d'essence pour son scooter. On est allé le chercher car il habite pas loin de Violès, mais dans certaines entreprises, certains salariés ne peuvent pas se déplacer. Il faut quand même les payer car dans le bâtiment, nous n'avons pas la possibilité de faire du télétravail."

Impossible d'effectuer l'entretien obligatoire des chaudières

Également président national de l'union des 60.000 professionnels des métiers de la couverture, de la plomberie et du chauffage, Jean-Claude Rancurel rappelle que l'entretien des chaudières avant l'hiver est obligatoire et que les plombiers ne peuvent donc pas respecter les obligations légale :

"Les chauffagistes sont en pleine saison d'entretien des chaudières. On fait beaucoup de kilomètres d'une habitation à une autre, alors les 30 litres dans le réservoir ne représentent pas grand chose ! Depuis 2009, la visite d'entretien des chaudières est obligatoire. Avec cette pénurie de carburants, nous ne pouvons pas l'effectuer alors que c'est une obligation. Et si demain il y a une coupure de gaz, ERDF va venir couper le gaz, mais qui va réparer ? Ce sont les artisans ! il y a le risque que des personnes âgées se retrouvent sans eau chaude, sans chauffage, il peut même y avoir des situations d'urgences vitales. On ne comprend pas pourquoi ne nous sommes pas prioritaires" pour se fournir en carburant dans les stations services.