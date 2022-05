Les asperges de Pellevoisin victimes indirectes de l'inflation

Gabrielle et Robin produisent des asperges bio à Pellevoisin depuis 3 ans. Mais cette année, à cause de la hausse des prix, ils ne trouvent pas suffisamment de clients pour écouler leur production.

Au milieu de leur champ, Gabrielle et Robin veulent garder le sourire. Depuis 3 ans, ils ont relancé la production d'asperges sur le site de la Ferme du Relais à Pellevoisin (Indre) : un hectare et demi pour 4 tonnes espérées du fameux légumes. "Les deux premières années, on n'avait pas assez d'asperges pour répondre à la demande. La production débutait. Mais cette année, on se retrouve avec des kilos et des kilos sur les bras... à cause de l'inflation."

Le couple ne se laisse pas abattre et comprend la situation sans jugement : "les économistes le disent tous, quand il y a une grosse inflation, on commence par payer le loyer, l'énergie, et l'alimentation vient après. Alors l'asperge, qui est un légume couteux, un achat plaisir, ca n'est évidemment pas une priorité".

La main d'œuvre représente 80% du coût

Vendu 10.50 sur les marché, le kilo d'asperges est en effet un produit loin d'être prioritaire dans le panier. "Nous sommes en bio, sur des variétés anciennes donc moins productives, sans plastique dans les champs et donc avec un désherbage manuel à effectuer" expliquent les deux producteurs. Pour la saison, ils avaient embaucher 5 salariés qu'ils ne comptent pas licencier, même si la saison s'arrête plus tôt que prévu.

Désormais, il faut éviter à tout prix les pertes. La Ferme du Relais a donc dû chercher en urgence une solution : une entreprise du Loir-et-Cher récupère les invendus et les congèle pour une transformation à venir dans les mois qui viennent. "Nous allons faire des soupes ou des veloutés... mais nous ne savons pas encore ce que cela va représenter en débouchés pour nous. Nous travaillions à perte ces deux dernières années. On espérait dégager un bénéfice cette fois, mais l'inflation remet tout en cause".

Le couple vendra une dernière fois sa production ce samedi 20 mai sur le marché de Châteauroux. Ensuite, il prépareront la saison 2023 et recrute d'ailleurs des saisonniers pour les aider.