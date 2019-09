Les Assises nationales de la Jeunesse auront lieu ce mardi à Amiens

Amiens, France

Une journée pour réfléchir sur les sujets qui touchent les jeunes. Les Assises nationales de la Jeunesse ont lieu ce mardi 17 septembre à l'ESIEE à Amiens. Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal sera présent.

Amiens sera capitale Européenne de la Jeunesse l'an prochain. Ce n'est pas pour rien que les Assises nationales de la Jeunesse sont organisées en Picardie cette année. Un évènement qui va permettre à Amiens de renforcer son positionnement de "ville jeune", selon Gwenaëlle Lia la Directrice de la mission "Amiens for Youth" à Amiens Métropole : « Nous voulons confirmer la position de notre territoire comme ville de référence en France en matière de jeunesse. C’est pour ça que nous voulons nous saisir des thématiques qui intéressent les jeunes et les territoires. 53% de la population amiénoise a moins de 35 ans et les Hauts-de-France sont l’une des régions les plus jeunes du pays. »

Des idées pour d'autres territoires ?

Ces Assises nationales de la Jeunesse vont durer une journée. Une trentaine d'ateliers seront organisés avec différents intervenants. Il sera question de formation, de mobilité, d'accès aux soins, entrepreneuriat, de vie des quartiers, de réussite scolaire ou des solutions à mettre en place pour attirer et faire rester les jeunes talents.

Les organisateurs de ces Assises de la Jeunesse espèrent que les discussions auront une réelle utilité pour Gwenaëlle Lia : « Demain, à la suite de ces ateliers, nous espérons que des solutions vont ressortir. Nous allons faire une restitution qui sera transmise, publiée pour éventuellement donner des exemples à d’autres villes et d’autres territoires. »

Ces Assises de la Jeunesse sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription. Le programme complet est sur le site de la ville d'Amiens.

L’interview complète de Gwenaëlle Lia est à réécouter ici.