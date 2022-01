Covid-19 : à Nantes, les assistantes maternelles en grève avec les enseignants

Une dizaine d'assistantes maternelles défilaient aux côtés des enseignants en grève ce jeudi à Nantes. Elles demandent plus de cohérence sur les protocoles sanitaires mais aussi à ne pas être la seule option de secours quand les classes sont fermées.

Ils étaient un peu moins de 3.000 ce jeudi à défiler dans les rues de Nantes. Des personnels d'éducation, des enseignants mais aussi des assistantes maternelles. Un petit groupe d'une dizaine de ces professionnelles de la petite enfance était en queue de cortège. Elles dénoncent un manque de cohérence dans le protocole sanitaire. En effet, actuellement, si le parent d'un enfant est positif, cela n'est pas un soucis pour que ce même enfant soit accueilli chez elle par son assistante maternelle. Mais, si cette assistante maternelle est elle-même cas contact, elle n'est plus en mesure de recevoir des enfants.

Une situation qu'elles ne comprennent pas

Une situation difficile parce que, dans le même temps, leur perte de revenus n'est pas prise en charge. Elles se retrouvent donc, du jour au lendemain, sans aucun apport financier. Elles se retrouvent aussi dans l'impossibilité d'accueillir les enfants qu'elles gardent si, dans leur foyer, il y a un cas positif ou un cas contact. Selon ces professionnelles, il s'agit d'un manque de cohérence au vu de la situation sanitaire actuelle.

On sert de bouche trou pour que les parents puissent aller travailler

Ce qu'elles ne comprennent pas non plus, c'est que pour aider les parents qui doivent faire face aux fermetures de classes, elles ont actuellement le droit d'accueillir jusqu'à 6 enfants. Une dérogation exceptionnelle alors qu'elles ont, le reste du temps, bien du mal à obtenir une extension d'agrément pour accueillir un seul enfants supplémentaire, le grand frère ou la grande sœur d'une fratrie à la sortie de l'école, par exemple, ou pour remplacer une collègue absente. "Là, ça ne pose plus de problème, personne ne vient vérifier si c'est faisable, si notre domicile est adapté à accueillir autant d'enfants", explique Émilie, dans le cortège.