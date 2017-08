Les Assistantes maternelles en Brenne en mal d'enfants

La situation a de quoi inquiéter. Depuis quelques mois, le nombre d'enfants à garder en Brenne est en chute libre. Conséquence, les assistantes maternelles sont de plus en plus nombreuses à chercher des solutions pour compléter leurs revenus. Certaines envisagent même la reconversion.

'"Six ans que je suis Nounou... Je n'ai jamais vu cela !" annonce d'emblée Sandrine. Jusqu'à présent, cette assistante maternelle avait en permanence 4 à 5 enfants à garder chez elle. Mais à la rentrée prochaine, elle n'aura plus qu'une fillette en garde quelques heures par mois, en périscolaire. "Ça va être très compliqué financièrement. Je vais avoir à peine 250 euros par mois. Et aucun complément de Pôle Emploi. Je ne sais pas comment je vais faire".

Même inquiétude pour Aurélie. Face au peu d'offres qui se présentaient, elle a dû chercher un travail en complément. "C'est difficile, parce qu'il faut que je concilie les deux. Je vais avoir deux enfants en périscolaire, donc un peu le matin et un peu le soir. Il faut donc que je jongle entre mes deux emplois."

Une baisse de la natalité

Les explications à cette situation sont multiples. Bien sûr, la baisse de la natalité est un facteur important. De plus, ces dernières années, le territoire peine à attirer de jeunes couples. "Avant, le centre administratif de la gendarmerie renouvelait régulièrement son personnel, par le jeu des mutations, se souvient Stéphanie Saudrais, coordinatrice de la Maison de l'Enfance en Brenne. Mais ces dernières années, il a davantage compté sur un recrutement local. C'est très bien pour l'emploi, mais ça fait moins de contrats pour les Assistantes maternelles.".

Le taux de chômage important a évidemment un impact sur l'activité des nourrices. Lorsqu'un des deux parents ne travaille pas, les besoins de garde sont moins urgents.

Enfin, les assistantes maternelles s'agacent de la concurrence des crèches et des écoles. "Dans les multi-accueils, les parents n'ont pas à avancer la part CAF, qui est déduite automatiquement... Je comprends que le facteur "économie" soit important... mais pour nous, c'est difficile... explique Sandrine. Et puis dans certaines communes, pour atteindre l'effectif d'élèves et éviter les fermetures de classe, ils prennent les enfants dès deux ans au détriment des fois du confort de l'enfant d'ailleurs, qu'on force à être propre trop vite."

Conséquence : le nombre de contrats est en forte baisse. Certaines assistantes maternelles préfèrent jeter l'éponge et choisissent soit la voie de la reconversion, soit carrément celle du déménagement. Sur le parc naturel de la Brenne, on compte près de 190 assistantes maternelles, ayant chacune jusque quatre agréments. "Aujourd'hui, quand elles ont un enfant à garder à temps complet... Bien sûr, il y a toujours des contrats en périscolaire, mais ça ne permet pas de payer un loyer ou de manger..." reconnait Stéphanie Saudrais.

Des assistantes maternelles de plus en plus professionnelles

Pour faire face à cette situation, la maison de l'Enfance insiste sur la professionnalisation du métier. "De tout temps, les assistantes maternelles n'ont pas hésité à se remettre en cause, souligne Stéphanie Saudrais. Elles sont de plus en plus nombreuses à valider des diplômes, à passer le CAP petite enfance ou encore à faire valoir les acquis de l'expérience. Il faut aussi savoir que nous avons une mission de formation. Nous en avons organisé 4 cette année, les trois premières étaient complètes !"

Parmi ses formations, des modules sur l'éveil sportif, la motricité, la communication avec l'enfant, le secourisme ou encore l'accueil d'enfant handicapé. Ce sera l'objet de la quatrième formation proposée à la fin de l'année.