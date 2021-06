Les associations APF France Handicap et AFM Téléthon alertent sur la baisse des prestations dans le Nord

C'est un signal d'alerte lancé par les deux associations APF France Handicap et AFM Téléthon à quelques jours des élections départementales. Ces associations s'inquiètent de la baisse des prestations liées au handicap, dans le Nord, une baisse "unique en France", selon eux.

Une alerte lancée aux candidats aux élections départementales

Cette baisse des prestations serait due à un dispositif chargé systématiquement de réévaluer ces aides, et qui n'existe que dans ce département. Une double évaluation dans le Nord entraînerait systématiquement une baisse des prestations de compensation. Le conseil départemental explique avoir créé ce dispositif justement pour être plus juste dans l'attribution de ces droits. Philippe Legrand est délégué départemental de l'AFM Téléthon. Forcément pour ce membre de l'association AFM Téléthon, cette alerte lancée par les deux associations est bien calculée à quelques jours des élections départementales : "Il faut saisir les opportunité, nous sommes à quelques jours des élections départementales quand on sait que c'est le département qui a en charge ce genre de responsabilités et le budget d'allocation pour les prestations qui tournent autour du handicap. La volonté de l'APF était de sensibiliser l'ensemble des candidats aux élections départementales, malheureusement forcé de constater que les prestations de compensations du handicap on soit baissé ou annulé dans certains cas. Les montants de PCH ont baissé alors que les pathologies s'aggravent et que les personnes en situation de handicap prennent de l'âge. Nous souhaitons donc alerter les candidats."

Le président du département du Nord est surpris

Pour Philippe Legrand, délégué départemental de l'AFM Téléthon, la baisse des prestations liées au handicap a forcement des conséquences pour les personnes en situation de handicap : "On sert le robinet, c'est une spécificité du Nord et je ne sais pas pourquoi. Les personnes porteuses de handicap font des choix de ne plus rien faire ou bien c'est l'entourage qui aide mais qui n'est pas professionnel. Quand on rajoute à cela la pandémie. Vous imaginez les personnes porteuses de handicap sont déjà isolées alors si une personne porteuse de handicap se voit diminuer ses droits alors qu'elle est déjà isolée, coincée chez elle. Ça n'arrive pas tous les ans mais tous les derniers dossiers qui sont arrivés malheureusement pratiquement tous ont été revus à la baisse."

Sauf que le département du Nord est étonné de voir cette alerte lancée par les associations, selon Jean René Lecerf, président du département du Nord les chiffres ne sont pas mauvais : "Je suis très surpris dans la mesure où ce n'est pas les propos qu'ils ont tenus dans les innombrables réunions que nous avons en commun. De 2014 à 2020 nous avons une augmentation des prestations qui est de 34% sur la même période l'aide de l'Etat sur le financement de la prestation de compensation du handicap a diminué. Ce qu'on regrette tous, tous les départements réunis. Nous sommes prêts à en rediscuter longuement mais les chiffres sont des chiffres qui font de nous un des départements qui intervient le plus." Le département du Nord laisse donc la porte grande ouverte pour discuter avec les associations.