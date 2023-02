Les associations d'aide et de soutien à la personne peinent à recruter à la campagne dans l'Aude et l'Hérault

En France, trois millions de personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées de leur famille et de leurs amis : 530.000 d'entre elles sont dans un isolement extrême et déclarent être aidées régulièrement pour les activités de la vie quotidienne, en raison de leur âge ou d’un problème de santé.

Les associations d'aide et de soutien à la personne à domicile peinent pourtant à recruter pour s'occuper de nos ainées. C'est notamment le cas dans l'Aude et l'Hérault, en zone rurale comme dans le Minervois. C'est pour cette raison que des associations qui s'occupent de personnes handicapées et âgées lancent un appel aux élus. C'est notamment le cas de l'ASEM (Aide Soutien en Minervois) qui tire la sonnette d'alarme. Depuis la crise sanitaire, les auxiliaires de vie ne se bousculent pas pour venir travailler.

31% de la population du Minervois a plus de 60 ans alors que la moyenne nationale est de 20%

L'ASEM, créée en 2008, intervient auprès de bénéficiaires dépendants et en fin de vie. ELLE vient d'envoyer un courrier à l'ensemble des députés de l'Hérault et de l'Aude, ainsi qu'aux présidents de chaque Conseil départemental, et les conseillers régionaux pour les alerter de cette situation jugée très tendue et préoccupante. Les bénéficiaires de ces aides, sont directement pénalisés et seraient abandonnés par les associations faute de personnel. "On ne prend pas soin de nos aînés comme il le faudrait" déplore Carole Gil, la présidente et créatrice de l'ASEM. Toutes les structures seraient impactées par ce manque de personnel.

"Nous avons besoin d'aide pour continuer notre action, pour ne pas abandonner ces personnes-là" Carole Gil

"Je connais des associations qui interviennent occasionnellement dans le secteur du Minervois qui n'ont pas assuré les prestations faute de remplacement l'été dernier. Nous, nous avons essayé de bricoler. On réduisait une prestation de deux heures à trois quarts d'heure pour faire un passage, s'assurer que tout allait bien. Dans mon langage dur et fort, ça s'appelle de la maltraitance".

*"Aidez-nous à nous occuper de vos ainés, de vos parents, grands-parents. Je ne veux pas demain apprendre que l'un d'eux est décédé seul chez lui car personne n'aura été en mesure de lui rendre visite. Vous savez ce que me disent les personnes âgées ? Nous sommes des vieux, on les gên*e..." raconte Carole Gil. "Récemment, un pépé me disait : tu vois petite, si je tue quelqu'un je vais en prison. On va me soigner, on va me nourrir. Là, je suis seul, et on m'abandonne."

Plus d’un million d’aînés vivent sous le seuil de pauvreté

Un auxiliaire de vie gagne en moyenne 1.300 euros pour un temps plein. Métier mal payé, amplitude horaire importante*. "Il faut être disponible le matin et le soir"* précise l'association. Selon nos informations, les problèmes de recrutement seraient aussi très tendus dans les Hauts cantons héraultais.

L'ASEM emploie 28 salariés et intervient auprès de 112 patients dans l'Hérault comme dans l'Aude. Elle recherche au moins six auxiliaires de vie

Courrier envoyé par l'ASEM aux politiques de l'Hérault et de l'Aude - ASEM