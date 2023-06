Débarquement en Normandie : les associations de vétérans opposées au projet de spectacle "Hommage aux héros"

La World Vétérans Fundation regroupant plus de 170 associations au monde ne veut pas d'un spectacle sur le Débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Ils ont fait part de leur opposition au projet "Hommage au héros" dans un courrier adressé à Emmanuel Macron.

Entretien avec Hugh Milroy, le vice-président de la World Vétérans Fundation.

Pourquoi cette opposition au projet "Hommage au héros" ?

En Normandie, il y a déjà les tombes, les pierres tombales et elles sont le rappel le plus éloquent du sacrifice humain qu'a pu être le 6 juin 1944. Le monde entier est venu en aide pour libérer le peuple français et depuis ce jour, nous honorons nos morts et prenons soin des tombes. Vous savez, tous ceux à qui j'ai parlé et qui se sont déjà rendus sur les plages sont absolument stupéfaits par la façon dont les normands prennent soin de ces lieux de mémoire. Personne n'a oublié ce qui s'est passé ici et les tombes sont aussi là pour nous le rappeler.

Est-ce que vous craignez que les gens arrêtent de se rendre sur les lieux de mémoire si "Hommage au héros" voit le jour ?

Je ne pense pas que ce soit le cas du tout. Et je ne blâme pas les gens qui apprécient ce genre de spectacle car aujourd'hui vous pouvez tout faire, tout visiter sur votre ordinateur, dans le confort de votre foyer. La priorité, c'est de ne pas oublier. Il faut éduquer les élèves mais l'argument éducatif de ce projet ne tient pas, il ne fait que masquer l'exploitation commerciale du débarquement.

Pour vous, ce serait transformer la Normandie en parc d'attraction ?

Les gens pensent que nous devons désormais utiliser la technologie pour tout.. Mais la guerre n'est pas un jeu vidéo. C'est bien réel. Les gens souffrent. Pendant la seconde guerre mondiale, des personnes sont mortes, beaucoup ont aussi été blessées et c'était l'héritage de toute une vie. Donc je pense qu'il faut être très prudent. Nous devons faire attention à ce que les vétérans veulent.

Seriez-vous favorable au projet s'il ne faisait pas à Carentan mais à Colombelles par exemple, dans une zone plus industrielle ?

J'accepte le besoin de modernité, mais cela ne doit vraiment pas se faire près des tombes. Ni même de Caen. Caen a aussi terriblement souffert pendant la guerre, après la libération. Mon propre grand-père était à Dunkerque et il a débarqué sur les plages le jour J. Donc cela compte pour moi. Il m'a raconté l'atterrissage sur les plages et la peur qu'ils avaient tous. Mais il a toujours estimé que c'était la bonne chose à faire. Et à ce stade, je pense que c'est la bonne chose à faire de respecter ces tombes et de les laisser tranquilles.

Attendez-vous une réponse d'Emmanuel Macron à votre courrier ?

Non, le président est un homme très occupé. Mais cela me semblait important, au nom des vétérans et en tant que président de la branche européenne de la fondation de faire entendre la voix de ces anciens combattants quand ils ont le sentiment qu'un projet est irrespectueux.