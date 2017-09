Les associations du nord Franche-Comté se serrent la ceinture

Alors que les associations font leur rentrée dans le nord Franche-Comté, nombre d'entre elles se retrouvent face à des difficultés financières. Elles sont confrontées à la baisse des subventions d'une part, et à la fin programmée des contrats aidés d'autre part.

Rien que sur le territoire de Belfort, au moins une trentaine d'associations vont devoir se séparer de leurs contrats aidés, à l'image de l'association Belfort-Échecs. Leur salarié en contrat aidé s'engage auprès des écoles et des collèges du département pour faire découvrir le jeu d'échecs, mais le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2017 et ne sera pas renouvelé. Le président de la structure, Christophe Infanti s'interroge donc sur la suite à donner : "Pourra t'on faire encore découvrir les échecs dans les écoles? Il faut que l'on trouve une solution très rapidement, mais cela va être compliqué".

Des baisses de subventions

Les associations du nord Franche-Comté, qui font leur rentrée en ce moment, subissent également des baisses de subvention. La ville de Montbéliard l'an dernier a voté l'an dernier la diminution des subventions aux associations : -11 % pour l'éducation, -6% pour la culture. A Nommay, cette année, les associations de la ville ont vu baisser leur subventions de 6%. Le département du Territoire de Belfort a également touché par le passé au budget associations : les aides ont diminué de 10% en 2013.

On a diminué des petites choses comme les repas de convivialité entre bénévoles

Les associations sont dans l'obligation d'être moins gourmandes. Alain Boutonnet, président du comité des fêtes de Montbéliard, explique que pour l'organisation du carnaval de Montbéliard, le budget a baissé de 11 000 euros en 2016, après que la ville ait décidé de baisser le montant des subventions : "On avait deux solutions, soit ne pas le faire, soit le faire en diminuant les dépenses. On a fait appel à des intervenants locaux plutôt que de faire venir des musiques de plus loin. On a diminué les petites choses comme les repas de convivialité entre bénévoles. (...) Même s'il y a des frustrations, c'est normal tout le monde doit faire un effort".

Vers une disparition des petites structures?

Selon Samuel Girard, responsable dans le nord Franche-Comté de l'association Profession Sports et Loisirs, qui aide plus de 400 associations dans la région dans les domaines juridiques et de gestion administrative, le risque c'est que "ce soit les associations les plus costaudes qui restent". Selon le spécialiste, cela serait d'ailleurs très dommageable, car le rôle d'une association est de "créer une dynamique, un brassage, du lien social dans un village, dans un quartier".