Les associations féministes veulent la déprogrammation de Lomepal, accusé de viol, ce dimanche à Cannes

Le rappeur de 31 ans nie les faits et se dit prêt à "répondre à la justice lorsqu’elle l’interrogera"

Quelques jours après la révélation d'une enquête préliminaire pour viol le visant, le rappeur Lomepal a décidé de maintenir son concert aux Plages électroniques à Cannes, ce dimanche 6 août. Les militantes féministes du collectif Nous Toutes et du Planning Familiales, présentes au festival, dénoncent un "mauvais message" et appellent à sa déprogrammation, comme l'auraient souhaité les organisateurs, selon elles.

"Le festival a tout de même essayé"

Le Planning Familiales 06 et le collectif Nous toutes 06, présents au festival, demandent la déprogrammation du rappeur Lomepal. Selon les militantes, c'était la volonté des organisateurs des Plages Electroniques.

"Le festival a tout de même essayé", explique Camille Privat, animatrice de prévention au Planning Familial. Mais en deux jours, Panda Events n'a pas pu annuler le concert, alors que l'artiste souhaitait le maintenir, pour des raisons de contrats. Ce samedi dans un communiqué, les organisateurs ont mis en avant des "engagements contractuelles", affirmant "ne pas rester indifférents face aux accusations pesant sur le rappeur".

La mise en place d'un protocole pour rompre un contrat en cas d'accusations ?

Le Planning Familiales 06 et le collectif Nous toutes 06 demandent la mise en place d'un protocole pour que les organisateurs d'évènements festifs puissent rompre un contrat en urgence, dès que des accusations pour violences sexistes et sexuelles sont médiatisées au sujet d'un artiste, et ce, tant que la justice ne s’est pas prononcée.

Les militantes ont pensé à boycotter le festival, mais elles sont finalement venues "pour assurer leur mission de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles en milieu festif". Les organisateurs espèrent cette année 56.000 entrées, sur les trois jours de Plages électroniques.

Pour rappel, Lomepal est visé par une enquête préliminaire après une plainte déposée en 2020, par l'une des connaissances de l'artiste, pour des faits survenus en 2017 à l'étranger. Lomepal dément les faits qui lui sont reprochés.