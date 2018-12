Les associations havraises défendent les droits des migrants

Douze associations havraises seront mobilisées le 18 décembre comme Alain Ponvert (RESF), Ariane Doublet et Catherine Fristot (Des lits solidaires), Chantal Nguyen et Martine Bachelet (AHSETI)

Le Havre, France

Le pacte mondial sur les migrations des Nations unies a été voté ce lundi à Marrakech. Cent-cinquante pays du monde entier se sont réunis pour renforcer la coopération en termes d'immigration. Le texte rappelle les grands principes des droits de l'homme, et prône l'interdiction des détentions arbitraires. Il suscite depuis plusieurs jours de vives polémiques sur les réseaux sociaux et dans la sphère politique. Quinze pays, dont les Etats-Unis et la Hongrie, ont refusé de signé le pacte. Plusieurs ministres belges issus du parti nationaliste flamand opposés à la signature ont même démissionné.

Pour ses détracteurs, ce pacte est un encouragement à un flux migratoire incontrôlé. En Europe les partis populistes et d'extrême droite le brandissent comme un épouvantail à l'approche des élections européennes de mai 2019. Mais plusieurs dirigeants européens, dont la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre belge Charles Michel, ont défendu le texte.

Un texte non contraignant

Au Havre (Seine maritime), ce pacte résonne particulièrement alors que se prépare le 18 décembre à 18 h une marche aux flambeaux devant l'hôtel de ville pour défendre les droits des étrangers lors de la journée internationale des migrants. Chantal Nguyen fait partie de l'association Havraise de Solidarité et d’Échanges avec Tous les Immigrés (Ahseti). Pour elle, ce pacte de Marrakech ne va pas assez loin : "C'est un texte pavé de bonnes intentions mais sans objectif contraignant." Elle regrette que le pacte "légitime l'enfermement en centre de rétention, ne remet pas du tout en cause les lois qui criminalisent les migrants et privilégie l'immigration choisie".

Alain Ponvert, qui milite pour le Réseau d'éducation sans frontières au Havre, regrette aussi que ce texte n'oblige en rien les Etats à respecter leurs engagements : "Tout traité mondial qui permet un accueil dans les meilleurs conditions des réfugiés est une bonne chose, rappeler qu'ils ont des droits est important mais ce n'est pas suffisant parce qu'avec ce texte les gouvernements comme l'Italie ou la Hongrie ne sont pas contraints d'appliquer un minimum d'humanité. Nous sommes pour que le gouvernement français ratifie ce traité mais on aurait aimé un traité contraignant qui garantisse la liberté de circulation."

Marche aux flambeaux le 18 décembre

Le pacte doit encore être ratifié le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations unies. La veille, des manifestations auront lieu dans au moins une quarantaine de villes de France pour la journée internationale des migrants. Au Havre, une douzaine d'associations de défense des droits des étrangers vont défiler, aux côtés de quelques syndicats et partis politiques. L'objectif, c'est entre autres de protester contrer la loi asile et immigration, votée cet été et qui sera appliquée à partir de l'an prochain. Pour Chantal Nguyen, de l'Ahseti, cette loi complique les conditions d'accès à l'asile en France : "il y aura encore moins de demandes d'asile accordées et plus d'expulsion".

Elle regrette surtout que le recours devant la cour nationale d'asile (CNDA) ne soit plus suspensif : "un étranger débouté de sa demande d'asile en première instance par l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) pourra être expulsé même s'il a déposé un recours devant la CNDA". Elle revendique "l'égalité des droits pour tous, la libre circulation et le droit de tout étranger de venir s'installer en France dans des conditions dignes".

L'autre but de la marche c'est de combattre les idées reçues sur les chiffres de l'immigration selon Alain Ponvert : "Il n'y a pas de vague migratoire. Certes en 2015 il y a eu afflux, mais aujourd'hui il y a une diminution importante de l'ordre de 50 % d'arrivées en moins en Europe, parce que les conditions d'accueil sont de plus en plus difficiles."

Au Havre, des migrants venus d'Afrique et d'Europe de l'Est

Enfin, les militants veulent promouvoir le vivre-ensemble : "Au Havre, nous recevons des migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne, d'Europe de l'Est, de plus en plus d'Algériens... les mineurs, eux, viennent essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Aucun ne veut partie en Angleterre, tous veulent s'intégrer et s'installer en Normandie" insiste Martine Bachelet. Son association, l'AHSETI, a enregistré 430 nouveaux dossiers l'an dernier, soit 60 de plus qu'en 2016 : "ça ne signifie pas qu'il y a de plus en plus de migrants mais que nous sommes de plus en plus connus."

Jeudi 13 décembre, à 16 h 30, des associations et des parents d'élèves se rassembleront au Havre devant l'école Valmy II (10 Rue Gustave Brindeau) pour évoquer la situation d'une famille algériennearrivée en juillet 2016 en Normandie. Les quatre enfants sont scolarisés, du CE2 à l'université, mais le père, débouté du droit d'asile, a reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et est assigné à résidence en attendant son expulsion prochaine. Une pétition en leur faveur a recueilli plus de 300 signatures.