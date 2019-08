Les associations landaises débordées par la surpopulation de chats

Département Landes, France

Comme chaque année, la période de l'été est source de stress pour les associations de protection des animaux. Cette année dans les Landes, le nombre de chats a explosé dans les refuges. Josiane Vigouroux, responsable de l'association Les Aristos-Chats, à Moustey, accueille au total 54 chats chez elle. "Avant le printemps, j'en avais déjà une vingtaine à la maison, explique cette passionnée de chats. Depuis le mois d'avril, j'en ai récupéré plus de 30."

Du côté du refuge SPA de Saint-Pierre-du-Mont, c'est le même constat. "Tous nos chalets pour chats sont complets, confirme Pauline Rouby, responsable du lieu. Très souvent, des gens viennent nous déposer des chatons dans des cartons, révélateurs souvent d'un problème de stérilisation." Parfois les chatons sont même déposés dans des poubelles directement, confie Pauline Rouby. "Depuis le début de l'année, nous observons une hausse de 16% des abandons de chats dans tous les refuges SPA de France."

La responsable de l'association Les Aristos-Chats a dépensé plus de 5000€ pour s'occuper des chats © Radio France - Lou Bourdy

La problème de la stérilisation

Sur sa grande terrasse couverte, qu'elle a aménagé exprès pour les chats, les félins ne manquent de rien. "J'ai mis plus de 5000€ de ma poche pour m'occuper de ces 54 chats. Mais je n'ai plus de place, je ne peux plus rien faire." Josiane Vigouroux souhaite alerter les propriétaires des chats : "Quand les gens prennent un petit chaton, il faut qu'ils prennent conscience que ce n'est pas pour 15 jours ou trois semaines, mais pour des années entières. Il faut qu'ils prennent en compte la stérilisation de leur animal."

Dernièrement, une habitante de Lille a contacté la responsable de l'association : "Cette femme partait en vacances à Soorts-Hossegor. Elle voulait me déposer trois chats à la maison car elle ne savait pas quoi en faire. Je crois que le problème est le même partout en France."

L'association Les Aristos-Chats a recueilli plus de 30 chats depuis le mois d'avril © Radio France - Lou Bourdy

Un coût élevé pour les propriétaires

Pour stériliser son chat, le coût financier est élevé : comptez environ 140€ pour une femelle, 100€ pour un mâle. "Les associations sont là pour aider les propriétaires à payer cette opération, rappelle Josiane Vigouroux. Nous avons des partenariats avec les vétérinaires." Concernant la SPA, une aide financière peut aussi être accordée de la part de l'association en fonction des revenus des personnes.