"Les associations ne peuvent pas tout faire": les demandes d'aide explosent au Secours Populaire du Bas-Rhin

L'année 2022 a été extrêmement difficile. Et 2023 s'annonce pire encore. C'est le bilan tiré par le Secours Populaire du Bas-Rhin dans son bilan annuel. Deux chiffres permettent d'illustrer cette problématique : le nombre de familles aidées a augmenté de 40% sur un an. Un chiffre qui passe même à 60% sur les demandes d'aide alimentaire .

"L'appel des restos du Cœur a permis de mettre en lumière de manière très forte cette problématique. Mais il faut que les aides, les dons, aillent vers toutes les associations, veut rappeler Claude, la secrétaire de l'antenne bas-rhinoise du Secours Populaire.

Des difficultés d'approvisionnement inédites

De par sa position géographique, proche des frontières et bénéficiant d'une préfecture, Strasbourg accueille de nombreux sans-papiers venus chercher une vie meilleure en France, qui atterrissent rapidement au Secours Populaire. Mais avec le Covid puis l'inflation, ce sont de nouveaux profils qui arrivent. "On a beaucoup d'étudiants, des femmes seules, des familles avec un seul petit salaire, mais aussi beaucoup de retraités qui n'y arrivent plus. Parfois on les voit une fois et ils ne reviennent plus parce qu'ils ont honte", témoigne Mina, bénévole depuis plus de 15 ans.

Depuis quelques mois elle est confrontée à de gros problème d'approvisionnements dans son local de distribution alimentaire. "Avant on avait beaucoup plus de produits à dates de péremption proches. Aujourd'hui on a en beaucoup moins. Les entreprises font attention elles aussi. Du coup on peut moins donner et c'est un crève-cœur. Les gens ne sont pas contents, nous disent que ce n'est pas suffisant. Mais on ne peut pas faire autrement."

Un appel aux pouvoirs publics

Même si le Secours Populaire peut compter sur beaucoup de bénévoles, il en faudrait "toujours plus" selon sa secrétaire départementale, notamment pour faire face à l'état de détresse des personnes accueillies. "Les gens ce sont des tortues. Ils se cachent, ne veulent pas montrer leur situation. Et d'un coup ça explose, avec des problèmes psychiatriques", relate Antoinette. À l'accueil du centre du Port du Rhin depuis quatre ans, elle désespère un peu.

"C'est très difficile. Il faut s'accrocher. Quand on voit ça on se demande à quoi on a servi depuis quatre ans. On a l'impression de retourner à la case départ." "Les associations ne peuvent pas tout faire, surenchérit Claude. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas se substituer aux pouvoirs publics. Ce n'est pas notre vocation."