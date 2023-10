Les associations sont les stars à Perpignan ce samedi 7 octobre, Valeurs en Fête

Plus de 120 associations vous donnent rendez-vous au coeur d'un évènement festif et positif, Valeurs en Fête avec le le Département des Pyrénées-Orientales .

Des stands, des démonstrations, un espace famille avec des ateliers pour les enfants, et des animations avec contes, gospel, danse et chants.

L'idée c'est de mettre en lumière le bénévolat, votre engagement vous qui faites partie du "bureau" d'une association ou qui êtes simplement bénévole parce que pour vous, ici on partage, on additionne les compétences et on fait reculer le triste sentiment de solitude.

Plusieurs "villages" associatifs, nous sont présentés ce samedi 7 octobre 2023 de 11h à 18h au Palais des Rois de Majorque à Perpignan : culture, catalanité, environnement et développement durable, égalité, solidarité, social, santé, sport et éducation.

Insertion professionnelle, personnes âgées, art du cirque, sophrologie, vélo, lecture, lutte contre l'homophobie, entraide, contraception, handicap, protection de l'enfance, couture, création de lien social, éducation, sont les thèmes abordés et il y en a de nombreux autres.

Et parce que les JO 2024 se préparent activement, il y ici aussi un Village Olympique.

L'entrée est libre, c'est familial et convivial, c'est conseillé par France Bleu Roussillon.