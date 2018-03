Alicia Lemant, une diététicienne qui travaille à la Clinique de la Mitterie à Lomme, vient de publier "La famille des légumes" à l'attention des enfants âgés de 6 à 8 ans. Dans ce livre éducatif et ludique, la jeune femme donne de nombreuses astuces pour aider les parents à faire goûter des légumes aux enfants.

Une règle d'or: il faut impliquer les enfants! On peut leur proposer de faire la cuisine, de participer à l'élaboration du choix des menus, de faire un marché; on peut l'emmener à la ferme, au marché, chez le maraîcher. Dès le plus jeune âge, l'enfant veut participer, il veut comprendre ce qu'il mange. Et il a aussi le droit de dire non! Il va former progressivement ses propres goûts.

On ne force pas un enfant à manger, rappelle Alicia Lemant. Les enfants ont un peu peur de manger, c'est une période qu'on appelle la néophobie alimentaire, et c'est normal! Il découvre, il a le droit d'avoir un peu peur! On doit présenter en moyenne 12 à 15 fois un produit avant qu'il ne l'accepte réellement s'il en a peur.

"La famille des légumes", à commander sur www.mr-et-mme-fourchette.fr