Les astuces des propriétaires de piscines en Dordogne pour tenter d'économiser l'eau

Entre quatre haies, 25 mètres cube d'eau. Dans le jardin derrière sa maison sur les hauteurs de Sarlat-la-Canéda, David se penche au-dessus sa piscine et plonge sa main dans l'eau remplie à ras-bord. "Elle doit être à 22 ou 23 degrés, l'été dernier elle était à 30 !", se réjouit-il. Derrière lui, une gouttière descend du toit et se verse dans un cuve. Cette année, trois quarts de son eau vient de la pluie, le reste du robinet.

Mais l'évaporation et l'utilisation de filtre fait baisser régulièrement le niveau de l'eau. Il rajoute deux mètres cube d'eau toutes les deux semaines. Malgré la menace de sécheresse qui plane et les restrictions d'eau régulières, le père de cinq enfants n'envisage pas de s'en séparer. "C'est pour leur faire plaisir, et c'est agréable d'aller se baigner après le travail", se justifie-t-il.

Ne jamais la vider

Sa voisine, Colette, a fait construire une piscine enterrée il y a onze ans. Depuis, elle l'assure, elle ne l'a pas vidé une seule fois. "L'hiver on la couvre, on la traite et on la réouvre au printemps. Je ne vois pas pourquoi on aurait pas le droit à une piscine", déclare-t-elle.

Sur le parking d'un pisciniste, David, propriétaire de gîte, tient un bocal rempli d'eau dans la main. "C'est celle de ma piscine, elle paraît clair mais on ne peut pas encore se baigner dedans", explique celui qui avait pour habitude de vider un tiers de son eau au printemps, comme on lui avait conseillé. Cette fois, il vient demander conseil pour trouver un produit qui nettoiera sa piscine et lui fera des économies d'eau.

"Les piscines, ça consomme moins que les toilettes"

A l'intérieur du magasin, le Centaures Piscine, la co-responsable, Séverine Truquet, estime que les piscines privées ne vont pas disparaître grâce à de nouveaux systèmes pour consommer moins d'eau. "On peut par exemple utiliser un filtre à verre plutôt qu'un filtre à sable, on doit le nettoyer qu'une fois par mois au lieu d'une fois par semaine", explique-t-elle.

La vendeuse l'assure, une piscine consomme moins d'eau que d'autres équipements : "Il y a une différence énorme avec les chasses d'eau ou même l'arrosage de jardin". Avec un bon traitement, selon elle, une piscine peut garder la même eau toute une vie. Pourtant devant l'enseigne, David le reconnaît : "ce n'est pas très responsable", mais le propriétaire de gîtes ne se voit pas priver ses clients de ce service.