Les Atsem sont en grève

Les assistants et assistantes maternels sont en grève ce mercredi 1ier février. Ils demandent une meilleure reconnaissance de leur statut et une revalorisation de leur rémunération.

Mobilisées pour la deuxième fois en deux mois, les Atsem sont bien décidées à de faire entendre. A l'appel de la CGT des territoriaux de la Ville de Châteauroux, les assistantes maternelles - se sont essentiellement des femmes - vont manifester ce mercredi 1er février.

"Nous demandons une reconnaissance des missions réelles que nous effectuons. Nous sommes là le matin pour faire le ménage avant l'arrivée des enfants. Puis, quand ils sont là, on aide l'institutrice en classe, on accompagne les enfants aux toilettes, on les change, etc; Ensuite, certaines Atsem sont chargées d'accompagner les enfants à la cantine. Après, on est en classe l'après-midi. Enfin, le soir on refait un peu de ménage... Le tout pour 1.226 euros... " Et dans certaines communes, les Atsem sont également en charge de la surveillance des TAP - temps d'activités périscolaires.

"Dans certaines communes, elles sont devenues la variable d'ajustement des nouveaux rythmes scolaires. On leur demande beaucoup trop ! " s'agace Sophie Grenon, directrice de l'école maternelle d'Eguzon.

Les Atsem manifesteront à 10h30 ce mercredi 1ier février place de la Victoire à Châteauroux.