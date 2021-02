Les attaques informatiques en hausse "à cause des métamorphoses liées au télétravail", selon un informaticien

Attention aux piratages informatiques ! Particuliers, entreprises mais aussi le département de la Vienne notamment en ont été la cible. Des attaques de plus en plus fréquentes.

Des collectivités, des entreprises victimes d'attaques informatiques, comme le conseil départemental de la Vienne le mois dernier, ces piratages sont de plus en plus fréquents mais il existe des solutions pour limiter les dégâts. Benjamin Leroux, directeur marketing chez Advens, spécialiste informatique, fait pour France Bleu Poitou, un état des lieux et nous donne ses bons conseils.

"On a noté une augmentation des attaques informatiques depuis quelques années avec une grosse accélération l'année dernière notamment à cause des métamorphoses liées au télétravail et au covid", décrypte Benjamin Leroux.

Des attaques par rançon-giciel

Ces attaques peuvent viser tout le monde selon lui. "Personne n'est à l'abris. Les grosses sociétés comme les petites, toutes les structures publiques. Les attaquants sont très souvent motivés par l’appât du gain. On parle très souvent en ce moment des attaques par rançon-giciel. On va essayer de bloquer votre ordinateur et de demander une rançon, de l'argent, pour débloquer le système. Comme souvent les victimes sont perdues et ont tendance à payer, cela devient un business très lucratif pour les attaquants."

Difficile de connaître l'origine de ces attaques. La société de Benjamin Leroux doit avant tout comprendre l'attaque et essayer "de limiter la portée du virus". "On va essayer de le mettre en quarantaine, bloquer une partie du réseau et ensuite mettre des protections autour pour ne pas bloquer les systèmes sains. Après on va nettoyer, réinstaller les serveurs ou les ordinateurs compromis", détaille-t-il.

Le défi du télétravail et les risques pour les ordinateurs

Le télétravail devient de plus en plus fréquent. "Il faut télé-travailler partout où c’est possible" a redis le Premier Ministre ce jeudi 4 février. Cependant, cette pratique comprend aussi des risques pour les systèmes informatiques et les travailleurs ne sont pas toujours assez protégés. "Le marché de la cybersécurité propose tous les dispositifs pour se protéger."

Quelques conseils sont à appliquer pour éviter les dégâts liées aux attaques : Avoir des sauvegardes en permanence d'abord mais aussi "être toujours vigilant. Si recevez un peu douteux d'une personne que vous ne connaissez pas avec un fichier joint que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir, le mieux c'est de supprimer le mail et de ne pas cliquer trop vite ou cliquer n'importe où."