Les atteintes à la laïcité à l'école : "Attention aux amalgames", alerte un professeur de Perpignan

Depuis la rentrée de septembre, 313 signalements ont été remontés au ministère de l'Éducation, concernant des atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et lycée de France. Un chiffre en augmentation , selon le ministère, par rapport à la même période l'année dernière.

Mais pour Marc Anglaret, il faut nuancer ces chiffres : "Tant que l'on a pas un recul de plusieurs années, je ne suis pas inquiet", assure ce professeur de philosophie au lycée Arago, à Perpignan. "Je ne pense pas que cela soit un phénomène qui prenne de l'ampleur, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on en parle beaucoup", regrette-t-il.

Il alerte aussi sur les amalgames qui peuvent être faits par rapport à ces atteintes (la plupart portent sur des ports de vêtements religieux) : "Quand on parle, dans un même sujet, de l'assassinat de Samuel Paty , et de vêtements à l'école, on a tendance à voir que mettre un voile à l'école, c'est déjà faire un pas vers le terrorisme".