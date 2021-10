Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, un nom de commune trop long pour la nouvelle carte nationale d'identité

Le format des nouvelles cartes d’identité, grandes comme une cartes bleues, est pratique mais il ne permet pas d’écrire les noms des communes de plus de 29 caractères, soit plus de 70 communes concernées, dont les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen. Plusieurs dossiers sont bloqués.

La nouvelle carte nationale d'identité n'est pas assez grande pour faire rentrer toutes les lettres de plus de 70 communes en France. Elle est déployée depuis cet été partout en France, elle tient dans un porte-cartes, aussi grande qu'une carte de crédit, assez grande pour faire rentrer 29 caractères. Mais au delà, cela coince informatiquement, les demandes sont rejetées ou restent en attente. C'est le cas pour la commune de "Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen", au sud est de Rouen.

Supprimer "sur", "le", et mettre Saint "St" seulement

Il faut donc ruser, pour obtenir sa carte d'identité en temps et en heure. C'est le cas de Nicole, une habitante qui avait besoin d'une carte d'identité pour partir en Espagne en vacances. "J'ai contacté la mairie des Authieux, et l'idée a été de réduire Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen. Il fallait mettre les Authieux, Port, supprimer "sur", supprimer "le", mettre Saint "St" seulement et Ouen. Les Authieux-Port-St-Ouen", raconte Nicole".

"Ce qui fait qu'on rentre dans les cases des 29 cases possibles pour que le nom paraisse avec les Authieux, mais aussi Port-Saint-Ouen", ajoute le maire de la commune, Marc Duflos. "C'est important pour la population qui habite le hameau de Port-Saint-Ouen, d'avoir une identification de leur village sur la carte d'identité".

Du bidouillage, une situation aberrante selon le maire des Authieux-sur-le-Port Saint-Ouen. "Il y a dû y avoir des études, des réunions où il y a eu des dysfonctionnement. Personne n'a vu qu'en France il y avait 71 communes dont le nom ne rentrait pas complètement sur une carte d'identité nationale".

La préfecture de la Seine-Maritime indique que la taille des lettres devrait pouvoir être réduite par informatique, avant la fin de l'année et donc faire rentrer plus de caractères sur la carte d'identité. D'ici là, la consigne est d'utiliser des abréviations, "St" par exemple, à la place de "Saint".