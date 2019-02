Les auto-écoles auvergnates vent debout contre la réforme du permis de conduire

Clermont-Ferrand, France

Le Président de la République Emmanuel Macron avait promis de baisser "de manière drastique" le coût du permis de conduire. Un rapport a été remis au Premier ministre le 2 février par la députée du Gard Françoise Dumas. L'objectif est de "rendre le permis accessible sans remettre en cause sa qualité." Aujourd'hui passer le permis de conduire coûte en moyenne 1.800 euros mais avec de très fortes disparités suivant les régions. La députée souhaiterait ainsi proposer un "continuum de formation" pour que des collégiens et lycéens aient des cours de sécurité routière.

C'est ce rapport qui inquiète les professionnels en Auvergne. "Nous ne sommes pas contre la réforme du permis, mais il y a deux mesures qui ne vont pas favoriser les candidats" estime Nathalie Paquier, gérante d'une auto-école à Clermont-Ferrand.

La sécurité routière avant tout selon les gérants d'auto-école

Ces deux mesures sont d'abord la fin de l'agrément départemental. Cela signifie que les auto-écoles n'auraient plus besoin de posséder un local sur le département, laissant le champ libre aux acteurs en ligne comme Ornikar ou En voiture Simone. "On estime que les mesures visent plus à tuer les auto-écoles de proximité, à nous faire croire que sur internet, c'est moins cher, au détriment de la sécurité routière" affirme Nathalie Paquier.

Ce que ne digèrent pas les professionnels du secteur, c'est aussi la possibilité pour les candidats de se présenter en candidat libre, sans passer par une auto-école. C'est une remise en cause directe de leur raison d'être. "_Pourquoi casser le lien entre le candidat et l'auto-école ?"s'insurge Nathalie Paquier. "Laisser présenter des candidats quand ils le veulent et non quand ils sont prêts pourrait faire augmenter la mortalité routière"_ prévient l'une des responsables du syndicat UNIDEC dans le Puy-de-Dôme.

Parmi les 135 auto-écoles du département, certaines vont se mobiliser en montant à Paris ce lundi dès 6h30 afin de bloquer le périphérique parisien.