Les moniteurs d'auto-écoles de Seine-Maritime manifestent ce mardi à Rouen

Rouen, France

La cause de leur colère ? Le manque d'inspecteurs du permis de conduire en Seine-Maritime. Une soixantaine de moniteurs auto-école ont organisé une opération escargot tôt ce matin sur la Sud 3. Ils se sont ensuite rendus devant la préfecture de région de Rouen pour continuer leur manifestation.

"C'est pour nos élèves qu'on est là" explique Lorenzo Lefebvre, moniteur à Rouen et Duclair et président du syndicat CNPA en Seine-Maritime. Il y a actuellement 19 inspecteurs dans le département pour faire passer 300 élèves au permis de conduire. C'est un tiers de place d'examen en moins par jour selon le moniteur rouennais. Il en faudrait neuf de plus pour réduire drastiquement les temps d'attente "entre trois et quatre mois, six parfois!" selon Audrey Dumaine, monitrice au Petit Quevilly. Et c'est pire quand les élèves loupent leur examen deux fois : "On se retrouve parfois avec des gens en pleurs dans notre bureau car ils connaissent les conséquences d'un échec...". En plus de cela, les moniteurs font face à l'impatience des élèves qui ne comprennent pas ce qui se passe. Les neuf postes qui disparaissent sont des postes non renouvelés après des départs en retraite ou des démissions. La Seine-Maritime est le département le plus sinistré en Normandie et en France selon Manuel Tavares, moniteur.

Avoir le permis c'est capital aujourd'hui, on parle de mobilité et rien n'est fait dans ce sens - Lorenzo Lefebvre.

Les moniteurs d'auto-école sur le parvis de la préfecture ce mardi à Rouen © Radio France - Flavien Groyer

Une autre conséquence et pas des moindres : plus le temps d'attente est important plus le prix du permis augmente. "On propose la conduite supervisée pour les personnes qui attendent le grand jour du permis, ça évite de perdre les automatismes". Cette conduite est possible dès 18 ans. Il faut être accompagné d'une personne âgée de 23 ans détenteur du permis depuis cinq ans.

Quelles solutions à la crise ?

Les manifestants demandent au ministère et à la DDTM (Direction départementale des Territoires et de la Mer) d'entendre leurs revendications. Les inspecteurs sont recrutés sur concours après six mois de formation. Si l'Etat décide de redonner la totalité des inspecteurs, les moniteurs les veulent disponible rapidement : "S'ils commencent leur formation en octobre 2019, on doit attendre mars 2020 et on ne peut pas se le permettre" insiste Lorenzo Lefebvre.

Alors quelles sont les solutions envisageables pour réduire les délais d'attente ? Selon les différents moniteurs manifestants, il seraient possible d’organiser des examens le samedi, comme c'était le cas il y a deux ans. Les autres départements de la Normandie, qui ne sont pas en tension, pourraient également prêter des inspecteurs. _"Il faut aussi mobiliser le ministère pour nous livrer des renforts dès 2019 et non 2020"_explique Lorenzo Lefebvre.

Cette mobilisation a été organisée par le "Collectif des auto-écoles de Seine-Maritime" né sur les réseaux sociaux. Les syndicats ont ensuite suivi le mouvement.