Les auto-écoles de Touraine font face à une pénurie de moniteurs

Plus de 1.200 postes de moniteurs d'auto-écoles ne sont pas pourvus en France

En Touraine, il est de plus en plus difficile de se former à la conduite. Les auto-écoles d'Indre-et-Loire font face à une pénurie de moniteurs. La situation est similaire dans le reste de la France. Sur les 12.000 auto-écoles du territoire, au moins 10% d'entre elles manquent d'au moins un moniteur, selon Mobilians, le syndicat des auto-écoles.

"J'ai mis plus d'un an pour recruter"

A Tours, la quasi-totalité des auto-écoles peinent à recruter des enseignants. Comme ailleurs dans le département, les moniteurs se font rares. "J'ai mis plus d'un an pour recruter, c'est juste dingue, regrette Gilles Brunet, directeur d'une auto-école rue Colbert. On a une énorme pénurie en Touraine".

Une situation qui s'explique par des salaires pas assez attractifs,1.500 euros nets par mois. Mais aussi par la crise sanitaire : depuis le Covid, la profession fait face à une vague de reconversions professionnelles. "Les enseignants ne veulent plus des contraintes horaires du métier, ils ne veulent plus travailler le soir et les week-end", explique Vivien, moniteur à l'auto-école Kangouroute.

Des délais d'attentes allongés

Résultat : les élèves en pâtissent et les délais s'allongent. Adeline, en a fait les frais. La jeune femme de 25 ans s'est récemment inscrite dans une auto-école, elle doit attendre plusieurs semaines avant de commencer la conduite. "J'ai anticipé en m'inscrivant dès le mois de janvier pour être sûre de passer mon permis d'ici l'été", raconte l'étudiante.

Adeline, une étudiante tourangelle, devra attendre plusieurs avant sa prochaine leçon de conduite © Radio France - Justine Claux

En moyenne, après l'inscription, un élève tourangeau doit attendre "au moins un mois et demi avant d'entamer sa formation", assure Gilles Brunet. Faute de moniteurs, les auto-écoles sont également parfois obligées de refuser les inscriptions. "L'année dernière, on a dû refuser 30 % des demandes d'inscriptions", estime Vivian de l'auto-école Kangouroute.

"Quand on est gestionnaire d'une entreprise et qu'on refuse du travail parce qu'on n'a pas de salariés, c'est la pire des situations", ajoute Gilles Brunet, directeur d'une auto-école. Dans l'idéal, il aurait besoin de recruter quatre à cinq moniteurs supplémentaires.