Les auto-écoles du Loiret sous pression faute de places d'examen

Une quarantaine de patrons et moniteurs d'auto-écoles ont bloqué ce lundi matin les entrées de la Cité Coligny, à Orléans. Ils réclament plus de places d'examen pour leurs élèves. Aujourd'hui, dans le Loiret, la situation est plus que critique !!

Orléans, France

Pour la 2ème fois en 6 mois, les auto-écoles du Loiret ont manifesté leur mécontentement ce lundi à Orléans. Avec leurs voitures, ils ont bloqué pendant plusieurs heures les accès à la Cité Administrative. En cause, le manque de places d'examens pour les élèves candidats au permis de conduire.

Jusqu'à 6 mois d'attente avant de pouvoir repasser l'examen

Depuis l'été dernier, la situation est particulièrement difficile pour passer son permis dans le Loiret. 4 inspecteurs du permis de conduire sont partis suite à des mutations et il n'en reste que 9. Or, ce n'est pas suffisant pour absorber le nombre de demandes mensuelles. "Là, on est vraiment à bout" explique Martine Piazza, dirigeante de l'Auto Ecole d'Olivet. "Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier et je n'ai jamais vu ça. Les places pour les premiers passages sont données au compte- goutte et pour ceux qui doivent repasser leur permis, il faut patienter 6 mois".

Rassemblement de quelques patrons d'auto-écoles à la Cité Coligny © Radio France - Patricia Pourrez

Des tensions dans les auto-écoles

" Nos élèves sont très remontés et on peut le comprendre" renchérit Aurélien Foisnon, le patron de l'Auto Ecole des Murlins à Orléans. " Ca crée des tensions avec les élèves, leurs parents. Ils pensent que ça vient de nous mais ce n'est pas le cas". Aujourd'hui, faute de places d'examen, certaines auto-écoles sont contraintes de refuser du monde à l'inscription notamment pour les permis moto." A ce stade, le métier est vraiment touché. Si on n'inscrit pas, il n'y a pas de leçon donnée derrière et donc pas de travail pour nos personnels" explique Aurélien Foison. A terme, certaines auto-écoles pourraient mettre la clef sous la porte.

Quelles solutions pour l'avenir ?

Une délégation de ces patrons en colère a été reçue par la Direccte, la Direction Régionale du Travail. Des inspecteurs venus de départements limitrophes pourraient être envoyés en renfort dans le Loiret. " C'est une solution qui pourrait nous permettre de respirer un peu mieux et d'écouler le stock de dossiers en attente" reconnaissent les patrons d'auto-écoles. Mais, tous espèrent une solution plus pérenne avec un nombre suffisant d'inspecteurs pour le Loiret.