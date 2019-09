Les autocaristes des Pays de la Loire cherchent à recruter 700 conducteurs de cars scolaires

Pays de la Loire, France

On manque de chauffeurs de cars scolaires en Pays de la Loire. Près de 700 postes sont recherchés pour l'année scolaire 2019, dont 115 rien qu'en Vendée, selon la Fédération nationale des transports de voyageurs. Selon la FNTV, "C'est une filière qui recrutera toujours" mais qui peine à trouver preneur, faute de candidats suffisants.

Les transporteurs forment les demandeurs d'emploi

La FNTV organise elle-même des formations pour apprendre le métier à des demandeurs d'emploi. Les prochaines auront lieu à l'automne, à Allonnes dans la Sarthe mi-septembre, Saint-Herblain et Sainte-Luce-sur-Loire en Loire-Atlantique début octobre, ou encore Laval mi-octobre.

Des emplois à temps partiel peu rémunérés

Pour accéder à la formation, il suffit d'avoir 21 ans et le permis B. Mais les chauffeurs de cars scolaires sont mal rémunérés, parce que c'est un travail à temps partiel le matin et le soir. Ils ne travaillent pas non plus pendant les vacances scolaires.