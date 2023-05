Les automobilistes de la région Centre Val-de-Loire classés parmi les meilleurs élèves sur les routes

Vous êtes nombreux à prendre la route en ce week-end de l'Ascension. Bison futé a même classé ce jeudi rouge, noir pour ce dimanche 21 mai sur toutes les autoroutes de France. Prudence, on ne le dit jamais assez ! D'autant que selon le 13e baromètre de la Fondation Vinci Autoroutes pour l'année 2022, publié cette semaine, il y a de quoi s'inquiéter en ce qui concerne notre comportement au volant.

Un constat visible surtout chez les jeunes, de moins de 35 ans. "C'est une population mobile et hyperconnectée et on s'aperçoit en fait que c'est une génération plus attirée par son smartphone", explique Vincent Caillis, adjoint au Chef du District Touraine Poitou chez Vinci Autoroute, invité de France Bleu Touraine, ce vendredi 19 mai. Ainsi chez les moins de 35 ans, presque un conducteur sur quatre, regarde des vidéos en conduisant. Un sur trois chez les moins de 24 ans ne met pas sa ceinture.

De l'humilité

Le verdict de ce baromètre c'est donc : "peut mieux faire" au niveau national. Dans la région Centre Val-de-Loire, on ne s'en sort pas trop mal. Selon ce baromètre, les conducteurs de la région sont parmi les meilleurs élèves, avec, au quotidien, un peu moins de deux comportements incivils sur les cinq proposés comme insulter, coller, klaxonner les conducteurs qui nous énervent, ou doubler par la droite.

Nous sommes aussi les plus prudents, toutes régions confondues pour ce qui est de ne pas franchir la ligne continue par exemple. Pour les dépassements ou les demi-tours ; 1/4 des automobilistes centro-ligériens disent le faire contre 1 tiers des français en général.

"Malgré tout, il faut rester humble", indique Vincent Caillis. "On sait que l'on est moins attentif sur tout ce qui touche à l'hypovigilance". Les centro-ligériens seraient aussi moins attentifs, ceux qui décalent le moins leur heure de départ malgré la fatigue et ceux qui ont le moins conscience des risques quand on roule trop vite sur l'autoroute.

Enfin les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière notent aussi ces derniers temps, une forte hausse des refus d'obtempérer, pour des motifs pourtant loin d'être très grave, comme des contrôles techniques pas fait, ou des petites alcoolémies.

