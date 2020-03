Coronavirus : les autorités du Vaucluse déclinent les mesures de lutte contre l'épidémie dans le département

Les mesures annoncées par le président de la république et le premier ministre sont déclinées dans les départements sous l'autorité des préfets. Les services de l'état sont tous mobilisés.

Coronavirus : le préfet de Vaucluse entouré des représentants de l'agence régionale de santé et de l'éducation nationale dans le département.

Le préfet de Vaucluse entouré de la directrice départementale de l'ARS, l’agence régionale de santé, et par le DASEN, l'inspecteur d'académie, est revenu point par point sur la situation liée à la crise sanitaire. Les élections municipales sont maintenues grâce à l'engagement des 151 maires de Vaucluse et de leurs services qui font en sorte que cette élection se déroule malgré la crise sanitaire.

Le préfet a insisté sur le civisme que représentent les "gestes barrière".

Des gestes barrière comme se laver les mains très régulièrement sont indispensables pour freiner la propagation du virus. Ce sont des "gestes civiques" qui doivent se prolonger dans les bureaux de vote où la courtoisie voudra qu'on laisse passer les plus anciens, le splus vulnérables pour les exposer le moins longtemps possible dans l'espace confiné que représente le bureau de vote.

Lundi la rentrée scolaire se fera à la maison.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale, Christian Patoz a confirmé que dès lundi les écoles, collèges et lycées n'accueilleraient plus les élèves. C'est par des moyens numériques que la continuité pédagogique va se poursuivre. Le CNED centre national d'éducation à distance propose un système baptisé "ma classe à la maison" qui va se mettre en place dès lundi matin. Les enfants pourront se connecter dès réception des codes et les cours débuter dans l'après-midi. Des rendez-vous précis seront fixés par les enseignants pour vérifier l'assiduité des élèves. Ces cours concernent aussi les grandes classes de maternelle. Pour ceux qui auraient un accès difficile au numérique des cours sur papier leur seront fournis (aux parents d'aller les chercher)

Les internats seront fermés.

Les pensionnaires sont invités aux aussi à rester à la maison. L'Université est également fermée. Les centres d’apprentissage également même si les stages en entreprise sont maintenus dans la cadre du cursus des apprentis et des alternants. L'enseignement à l'hôpital pourra se poursuivre. Quant aux concours et aux examens il se tiendront ... normalement.