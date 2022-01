Les autotests, la nouvelle quête des parents d'élèves

Avec trois protocoles sanitaires différents en une semaine, enfants, parents et enseignants sont perdus. Et les pharmaciens le sont tout autant, alors que l'autotest devient la priorité. Reportage à Toulouse.

Les parents d'élèves sont complètement déboussolés, autant que les enseignants, face aux changements incessants du protocole sanitaire dans les écoles, contre le Covid-19. Le premier ministre Jean Castex a cependant annoncé un assouplissement, lundi soir. Désormais, s'il y a un cas positif dans une classe, des autotests suffiront pour les cas contacts, avec une attestation sur l'honneur des parents.

Le problème, c'est qu'il faut désormais les trouver ces autotests. A la pharmacie Cotonat, c'est la même demande chaque jour explique Titouan, étudiant-pharmacien : "surtout au téléphone, plusieurs dizaines d'appels". Beaucoup de demande, mais plus aucun autotest ! "On n'en a plus !" souffle le jeune homme. "La dernière commande reçue, c'était il y a une semaine et demie. Une centaine d'autotests, et tout est parti en une journée".

Alors que désormais chaque enfant cas contact est censé avoir droit à trois autotests gratuits, c'est le casse-tête pour les trouver. Et c'est encore plus difficile pour Flavie, cinq enfants, rencontrée à la sortie de l'école maternelle Patte d'Oie. Avec deux enfants en poussette, deux à vélo, et un à pied.

Les parents perdus, les pharmaciens aussi

La mère de famille fait le tour des pharmacies du quartier. Cet après-midi là, elle a poussé la porte de deux officines. La première a fait des difficultés pour donner ces autotests, et dans la deuxième : "j'ai dû remplir quatre papiers, et le pharmacien était dépassé, il ne savait plus lui-même ce qu'il devait faire".

Ca fait des guilis dans le nez

Et quand on les trouve, il faut faire les tests aux enfants... qui souvent rechignent. Sauf Owen, le fils de Flavie, cinq ans et demi. Avec sa coupe au bol et ses yeux bleus, il peut-être le moins malheureux dans l'histoire : "Parce que j'aime bien ! Ca fait des guilis dans le nez... C'est pour savoir si j'ai le Covid !"

Pour l'instant, tout va bien, pas de Covid dans la sphère familiale. Mais pour les enseignants, tout va mal. Il sont appelés à faire grève ce jeudi 13 janvier. Et le mouvement s'annonce très suivi : 75% de grévistes et la moitié des écoles fermées, prévoit le SnuiPP-FSU, premier syndicat en élémentaire.