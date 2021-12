Covid-19 : les autotests sont en vente dans les grandes surfaces du Poitou

La vente des autotests autorisée dans les grandes surfaces. Autorisation donnée par un arrêté publié au Journal Officiel ce mardi 28 décembre et jusqu'au 31 janvier pour l'instant. Les supermarchés attendaient le feu vert depuis un moment, certains avaient même déjà rempli leurs stocks. Ce mercredi matin, le magasin Leclerc de Buxerolles a mis en vente ses premiers écouvillons.

Difficile de passer à coté, dès l'entrée du magasin l'information est donnée : une pancarte indique "Autotests disponibles à l'accueil du magasin". Ici la vente se fait à l'accueil du magasin pour rationner les clients : une boite de 5 autotests par foyer maximum.

Yolande repart avec sa boite sous le bras : "Je suis très contente d'avoir ça aujourd'hui ! D'abord parce que c'est moins cher qu'en pharmacie et puis on ne sait jamais, si un jour je ne suis pas bien je le ferai !"

Pour Nadine, il s'agit surtout de se protéger d'ici la soirée du Nouvel An : "En pharmacie ils n'en ont plus de toute façon. Moi ça fait déjà 15 jours que j'en cherche, il n'y en a plus donc comme des fois c'est très difficile de trouver un rendez-vous, là c'est parfait !"

Pour expliquer le rationnement des ventes, le directeur du magasin, Xavier Bougoin précise que les stocks ne manquent pas mais l'enseigne veut protéger tous les clients : "Comme on avait fait avec les masques au tout début quand il n'y avait pas forcément beaucoup de masques !" Leclerc a déjà fait des commandes pour des arrivées régulières d'ici la fin du mois de janvier. Les boites de 5 autotests sont vendues 9,75 euros, à prix coutant précise le directeur.