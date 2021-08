Les autotests supervisés se déploient dans le Calvados pour avoir son pass sanitaire en 20 minutes

Après une expérimentation la semaine dernière sur la côte fleurie, les autotests supervisés s'installent dans les lieux fréquentés du Calvados. C'est le cas depuis lundi 9 août place Bouchard à Caen ou place Courtonne, tout près des bars du port. Alors que les autotests étaient un peu boudés, ce nouveau dispositif rencontre déjà son public. Des jeunes beaucoup, qui sont souvent en cours de vaccination, une ou deux doses. Hadrien a sauté sur l'occasion pour aller au cinéma avec sa sœur.

Comme je suis majeur depuis vingt jours et que j'ai eu ma deuxième dose il y a seulement cinq jours, je n'ai pas encore mon pass sanitaire. Ma sœur repart à la fin de la semaine sur Lyon, donc ce n'est pas pratique pour attendre et aller au cinéma avec.

Alors vite, une médiatrice conseille pas à pas plusieurs dépistés en même temps. Pas d'inquiétude à avoir par rapport à l'écouvillon, "comme là c'est vous qui réalisez l'autotest, on va vous demander deux à trois centimètres." En trois minutes, le dépistage est réalisé. L'opération supervisée permet aussi de faire connaître ces autotests.

"Cet autotest il a un avantage, c'est que la manipulation est très, très simple et surtout on a une réponse en quinze minutes. Ça nous donne réellement une orientation sur la positivité ou non, explique Julien Coeuret, président de l'Unité mobile de premiers secours du Calvados, l'association en charge du mini centre de dépistage, c'est réellement une façon d'éviter de saturer les laboratoires, comme on a pu le connaître il y a déjà quelques mois."

Des centres d'autotests supervisés seront installés dans d'autres lieux prochainement, à l'initiative de la préfecture ou des collectivités, "à chaque fois qu'il y a un endroit avec un afflux massif de clientèle qui peut venir, détaille Philippe Court, le préfet du Calvados, c'est une solution complémentaire à l'offre de dépistage que nous avons déjà." Dans le Calvados, 74 % des adultes étaient déjà totalement vaccinés lundi 9 août, ils seront 78 % dimanche prochain et 82 % dans deux semaines.