"Les Auvergnats sont adorables" : en étape au massif du Sancy, Sylvain, 21 ans, va au Maroc à vélo

Sur son vélo jaune, Sylvain Foubert sillonne les routes entre les Puys. Il a deux sacoches et un gros sac à dos, sur lequel il a collé une feuille plastifiée qui indique "France - Maroc". Âgé de 21 ans, ce Normand originaire de Rouen aime voyager. Cette fois, il vise le Maroc, à vélo. Sur sa route, il voulait absolument passer par l'Auvergne, notamment pour passer à la Bourboule, où il a "fait ses premiers pas".

"Me sentir tout petit à côté des volcans"

"Quand j'étais petit, mes parents m'ont emmené à la Bourboule, c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Alors j'ai envie d'y retourner, de m'y ressourcer", explique Sylvain. A Clermont, il a été très touché par l'architecture et la pierre de volvic. Le jeune Normand a envie de voir des "hauts lieux géologiques, comme le Puy-de-Dôme. Je l'ai gravi, je suis content. Maintenant je vais au Mont du Cantal. Cela me fait du bien de me sentir tout petit, à côté de ces volcans".

Sylvain utilise cette pancarte pour tisser des liens avec ceux qu'ils croisent sur sa route © Radio France - Sophie Allemand

Et sur sa route bien-sûr, il a croisé des Auvergnats, qu'il a trouvé "adorables. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu des gens aussi généreux." Des Auvergnats qui l'ont parfois invité à leur table, lui ont fait gouter le pâté aux patates, qu'il a trouvé "vraiment bourratif, mais très très bon."

Après le Puy-de-Dôme, direction Carcassonne, Perpignan, la côte espagnole, et enfin, le détroit de Gilbratar pour atteindre le Maroc. Au rythme auquel il va, il pense atteindre son objectif d'ici "un mois, ou deux", soit en août. "Je ne dis pas que j'y arriverai, mais en tous cas, je ferai tout pour. Pour l'instant, tout va bien, je n'ai pas de problème, alors j'y compte bien", ajoute le jeune-homme.

Sylvain a déjà relevé des défis. Il est parti en stop en Ukraine pour une mission humanitaire. Lors de ce voyage, il partageait tout sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, c'est un voyage avec lui même : pas de photos, pas de réseaux sociaux. Alors on ne pourra pas suivre son périple.