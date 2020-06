Les Avignonnais au rendez-vous lancé par les bars pour la fête de la musique

Cette l'année, la fête de la musique aura eu un goût particulier. Entre la nécessité de se protéger du Covid-19 et celui de retrouver un monde d'avant. À Avignon, les habitants sont arrivés par petits groupes dans les rues pour profiter des quelques concerts éparpillés dans la ville. La place Pie, centre névralgique de cette fête de la musique, a accueilli des centaines d'Avignonnais.

Sur la place de l'Horloge, aucun des bars n'a prévu de concert, la place sert de carrefour. Plus bas, dans la rue de la République, le patron du Pipeline est septique quant à la réussite de cette soirée. "Il fait du vent depuis deux semaines, on est dimanche, on a dû tout préparer à la hâte et les gens ne savent même pas s'il y a une vraie fête de la musique ou pas... Je pense qu'on va faire seulement 30% du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière." Aurélien, lui, est plus optimiste, il a réussi à trouver un DJ pour mettre de l'ambiance dans la rue derrière la place de l'horloge.

Du côté des musiciens, l'envie est forte de donner aux Avignonnais une belle fête de la musique. Tess & Ben, un duo de contrebasse/voix dans la square Agricol se ravissent de voir l'élan général des groupes de musique et des bars. Cisco, musicien vadrouilleur de San Francisco, se régale depuis 1999 à faire la fête en pleine rue pour le 21 juin. "Je trouve ça magnifique qu'il y ait un jour réservé à fêter la musique."

En début de soirée, les Avignonnais doutaient aussi de la proposition musicale des bars "elle a une allure de fête clandestine, cette année" raconte Mathis, mais petit à petit, le coronavirus s'est fait oublier, pour laisser la place à la bonne humeur d'un 21 juin classique et aux bains de foule.

Un groupe de musique, place des Corps Saints à Avignon © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy