Avignon, France

Le projet de loi contesté de réforme de la justice doit être présenté en l'état au conseil des ministres ce mercredi. Dénonçant une justice qui va "se déshumaniser et s'informatiser" de plus en plus, les avocats, dont le mouvement se poursuit au moins jusqu'au 27 avril, rappellent que le budget de la justice française est inférieur à celui de l'Azerbaïdjan et moitié moindre que celui du Royaume-Uni.

Maitre Christiane Imbert-Gargiulo est le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon :

Les avocats du barreau d'Avignon manifestent contre le réforme de la justice © Radio France - Jean-Pierre Burlet