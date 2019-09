Les avocats de Tours peuvent consulter leurs dossiers sur un site spécialement créé

Les avocats du barreau de Tours peuvent désormais consulter leurs dossiers en ligne et ne sont plus obligés de se déplacer au tribunal de grande instance. C'est la première fois qu'un tel système est installé en France. 2500 jugements au pénal seront dématérialisés au total.

Tours, France

C'est une première en France et elle intervient pour les avocats du barreau de Tours. Ils n'auront plus systématiquement à se rendre au tribunal pour récupérer leurs dossiers. Ils pourront les consulter de manière dématérialisée via une plate-forme en ligne spécialement dédiée. Les chefs des magistrats d'Orléans et de Tours et le représentant des avocats du barreau de Tours ont signé une convention, ce vendredi, qui acte cette décision.

Le niveau de sécurité est le même que celui utilisé par les banques - Philippe Baron, le concepteur du site

C'en est donc fini des tonnes de papier imprimés par les avocats et les magistrats. Selon le procureur de Tours, 35.000 procès-verbaux sont dressés à l'année, et ce sont 2500 jugements au pénal qui seront donc dématérialisés chaque année. Les greffiers n'auront plus à imprimer et faire de nombreuses copies aux 300 avocats de Tours. Concrètement, cela signifie aussi que les avocats et les magistrats vont pouvoir échanger ensemble sur les procédures en cours.

C'est un vrai avantage pour un avocat qui habite, par exemple, à Chinon ou à Loches, à moins d'une heure du tribunal de Tours. Philippe Baron, le concepteur du site et avocat, explique qu'il "n'aura plus besoin, donc, de se déplacer pour venir récupérer le dossier d'un client qui passe en comparution immédiate dans l'après midi, par exemple ". Il peut désormais tout consulter depuis son cabinet pour préparer sa défense. Le système est le même pour les gendarmes qui peuvent envoyer directement sur la plate-forme les photos et les enregistrements audio et vidéo des scènes de crime.

Un site non référencé et très sécurisé

À présent, les avocats peuvent se connecter directement depuis chez eux, sur ce site web qui n'est pas référencé sur Google et qui est verrouillé. Pour y accéder, on leur donne une clé USB de sécurité, qui se désactive automatiquement si l'avocat n'êtes plus au barreau de Tours. Il n'y a aucun risque de piratage non plus car selon Philippe Baron, " le niveau de sécurité est le même que celui utilisé par les banques ".

Pour le procureur de Tours, ce n'est qu'une étape : il souhaite que le tribunal se dote d'une vingtaine de tablettes qu'il prêterait aux avocats, pour qu'ils reçoivent les procédures en temps réel.