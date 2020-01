Les avocats en grève donnent leur sang à Avignon

Avignon, France

Une douzaine d'avocats du barreau d'Avignon s'est donc présentée à l'établissement français du sang en robe et le bras prêt à être ponctionné. S'ils donnent leur sang c'est pour expliquer qu'ils considèrent la réforme de leur caisse autonome de retraite comme un "braquage" !

Tant qu'à être saignés donnons notre sang !

Les avocats ont été contraints de créer leur propre caisse de retraite à la libération et aujourd'hui ils ont le sentiment de se faire braquer alors que leur caisse est équilibrée et même bénéficiaire, qui plus est ils versent déjà des sommes importantes pour soutenir le régime général et le doublement de leur cotisation retraite va vite devenir une charge insupportable pour leurs cabinets.

il faut varier les moyens d'action

Cette action s'inscrit dans un mouvement plus large : les avocats sont en grève depuis la mi-décembre et (de façon tout à fait exceptionnelle) ils prennent la parole lors des audiences solennelles de rentrée des tribunaux. Ce sera le cas ce jeudi à Avignon à 15 H 00 à l'occasion de la rentrée solennelle du nouveau tribunal judiciaire. La colère des avocats puise aussi sa détermination dans la toute récente réforme de la justice.