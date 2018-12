Les avocats manifestent devant la préfecture de Nantes

Nantes, France

Ils étaient plus de 300 devant la préfecture de Nantes, ce mercredi, en robe noire, sifflets à la bouche et banderoles à bout de bras : les avocats d'une quinzaine de barreaux du Grand Ouest : Nantes, Saint-Nazaire, Quimper, Lorient, la Roche-sur-Yon, Vannes, Brest, Le Mans... pour lutter contre la réforme de la Justice. Le projet de loi a en effet été voté en première lecture par l'Assemblée Nationale dans la nuit de mardi à mercredi, par 88 voix contre 83. Projet de loi voté dans une autre version par le Sénat le 23 octobre. Reste maintenant à s'entendre sur un texte commun.

"Il ne faut pas lâcher le combat, car il y aura une seconde lecture", insiste Charlotte Mazy, présidente de l'UJA (union des jeunes avocats) au barreau de Saint-Nazaire. "Nous voulons une justice de proximité, nous voulons être présents pour les gens, poursuit-elle. Notre métier, c'est de les défendre, et non de travailler derrière un ordinateur. Dans la réalité, tout n'est pas noir ou blanc, il faut dialoguer, trouver une solution adaptée. Le droit n'est pas une science exacte !"

Dans son viseur, la dématérialisation des procédures. Les avocats du Grand Ouest craignent aussi que la réorganisation des juridictions n’entraîne la fermeture de certains sites, et donc une justice plus éloignée des citoyens. "Si les gens doivent payer l'essence pour faire 50 kilomètres de trajet et poser une journée de congé pour aller voir le juge et avoir accès à leurs droit, ils ne le feront plus", dénonce la jeune avocate.

Parmi les manifestants, beaucoup de jeunes avocats. © Radio France - Jade Peychieras

Moyens supplémentaires et simplification des procédures

Le projet de loi comprend une loi de programmation budgétaire qui planifie une augmentation progressive du budget de la justice de 24%, de 6,7 à 8,3% milliards d'euros sur cinq ans. Ces moyens supplémentaires permettront la création de plus de 6 500 emplois, la livraison de 7 000 nouvelles places de prison, le lancement de 8 000 autres et la création de 20 centres éducatifs fermés pour mineurs.

La réforme simplifie des procédures civiles comme celle du divorce, donne de nouveau outils aux enquêteurs dans les procédures pénales et simplifie les démarches des victimes avec la possibilité de déposer des plaintes en ligne. Elle acte la future fusion des tribunaux d'instance (TI) et de grande instance (TGI) dans un nouveau "tribunal judiciaire" et favorise la numérisation des procédures.

Parmi les autres mesures phares figurent la création d'une nouvelle échelle des peines, qui évite les courtes peines d'emprisonnement mais entend assurer l'exécution effective des autres peines prononcées, la création d'un parquet national antiterroriste et d'un nouveau tribunal criminel.

En prison, les libérations sous contrainte, destinées à éviter les sorties sèches facteur de récidives, sont systématisées pour les détenus ayant purgé les deux tiers d'une peine de moins de cinq ans. Pour redonner dignité aux détenus, leurs activités et possibilité de voter ont été renforcées.

Face aux inquiétudes, la garde des Sceaux Nicole Belloubet s'est voulu rassurante : "Nous maintiendrons les hommes, les lieux et les compétences", a promis la ministre assurant ne pas méconnaître non plus la question de la fracture numérique: "Pour nous, le numérique ne vient pas se substituer mais s'ajouter à l'accueil physique", a-t-elle dit.

Le projet de loi a été voté en première lecture par l'Assemblée Nationale dans la nuit de mardi à mercredi. © Radio France - Jade Peychieras