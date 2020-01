Les avocats mayennais rangent leur robe noire pour une semaine pour protester contre la réforme des retraites

Département Mayenne, France

Les avocats du barreau de Laval ont décidé de répondre à l'appel national de mobilisation de leur profession contre la réforme des retraites. Ils ont voté ce vendredi la grève totale pour une semaine, à partir de ce lundi 6 janvier 2020. Une grève reconductible.

Les avocats s'opposent à la réforme des retraites, car leur régime actuel, un régime autonome, s'auto-finance, et les avocats français ont constitué des réserves. Ils estiment que la réforme vise à ponctionner ces réserves.

Aucune activité judiciaire pendant une semaine

Cela signifie qu'il n'y aura pas de gardes à vue en présence d'un avocat, pas de représentation, pas d'audience devant toutes les juridictions, pas d'expertises. "Cela veut dire une demande de renvoi dans tous les dossiers, aux audiences pénales, civiles, prud’homales, de commerce ou administratives. Il n'y aura pas de désignation des commissions d'office pour les gardes à vue, pour les pénales d'urgence, pour les contentieux des libertés, pour la justice des mineurs. C'est extrêmement compliqué de faire grève quand on est avocat, parce que, quand on exerce cette profession, on souhaite défendre le justiciable. Mais on fait monter le mouvement d'un cran", explique maître Nicolas Dirickx, le bâtonnier du barreau de Laval, le représentant des avocats en Mayenne.

Le gouvernement ne dialogue qu'avec les syndicats des professions salariées qui ont les moyens de bloquer le pays, nous on ne peut pas empêcher les gens de partir en vacances.

"Notre profession a le sentiment de ne plus être écoutée par nos dirigeants, par le gouvernement. Le gouvernement ne dialogue qu'avec les syndicats des professions salariées qui ont les moyens de bloquer le pays, nous on ne peut pas empêcher les gens de partir en vacances. On est complètement en dehors des négociations, et c'est aussi le cas pour les kinésithérapeutes, les infirmiers. On nous parlait d'une réforme générale sur la solidarité, et depuis quelques semaines on voit apparaître des exceptions les unes après les autres. Si je peux comprendre pour les forces de police, pour les pompiers, à cause de la pénibilité, pour les pilotes d'avion je ne comprends pas", proteste maître Nicolas Dirickx.

Les avocats mayennais se réuniront ce vendredi 10 janvier pour décider de la suite du mouvement.