Les bagadoù enchaînent les répétitions avant le concours de Lorient

"Je suis avec ma tenue de travail, là" sourit Alwena Lancien, talabardeuse* au bagad Brieg. A peine terminé sa journée de travail dans un camping de Bénodet, la sonneuse file en répétition direction le centre-Finistère. "On passe son temps à courir, on a l'habitude, mais c'est vrai qu'il faut vivre bagad" s'amuse la talabardeuse.

"Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs on est en répétition"

Le rythme est tout aussi soutenu pour Herle Louboutin, son penn-talabarder*. Lui aussi enchaîne journée de travail et répétition. "Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs on est en répétition, mais la semaine prochaine, c'est les vacances donc ça va !" Maïna Le Gars, talabardeuse elle aussi, est un peu plus sereine que ses collègues. "Je suis en vacances donc ça tombe bien ! C'est vrai que si je n'étais pas en congés, je passerais peut-être un peu moins de temps en répétition et je travaillerais plus mes partitions à la maison."

Des vacances à préparer le concours

Pour Julien Coquet, c'est au contraire indispensable de poser des congés pour préparer le rendez-vous de Lorient. Il habite à Tours et donc c'est un peu plus compliqué de faire la route après le boulot... "Pour la manche de Lorient, c'est un peu particulier parce que il y a une préparation la semaine avant le concours et moi ça m'oblige à poser une semaine de vacances . Ca me permet d'être là au quotidien pour travailler avec le pupitre et en ensemble."

En fait, le programme est bien ciselé, "on sait qu'on a des vacances à poser l'été, on part avec notre copine ou notre copain après mais il y a toujours une semaine qui est dédiée au bagad". Et ils sont plusieurs au bagad Brieg dans le même cas, "y'a des gens de Caen, du Mans, des gens de Paris, et dans d'autres bagadoù c'est pareil. Mon compère en couple habite à Marseille et joue à Cap Caval, il fait la route aussi. _Je crois que les expatriés ont besoin de retrouver leur bagad donc on fait la route_, en général on a le "smile" à l'aller et un peu moins au retour !"

Répétition publique ce vendredi soir

Pour le concours de Lorient, le bagad de Brieg prévoit de présenter un kost ar c'hoat ou encore une gavotte Pourlet. Vous pourrez la découvrir en avant-première ce vendredi soir, place de Ruthin à 21h, à Briec.

*talabardeur/talabardeuse : sonneur/sonneuse de bombarde

*penn-talabarder : responsable du pupitre bombarde