Les baigneurs profitent de la réouverture du bassin biologique de Roquebillière

Le bassin de baignade biologique de Roquebillière a rouvert ses portes samedi avec des règles de sécurité sanitaires renforcées, coronavirus oblige. Inauguré en 2013, cette piscine naturelle, ses jeux et aire de pique-nique s’étendent sur 1.200 m2 dans la vallée de la Vésubie. L’eau de source est naturellement filtrée par des plantes aquatiques, sans produit chimique ni chlore. Sa qualité est contrôlée deux fois par jour. La baignade est surveillée par deux maîtres nageurs sauveteurs.

Le site peut accueillir 316 personnes chaque jour de 10H à 20H, sur des plages horaire de trois heures cette année explique Adrien Testini gestionnaire du site :

Le nombre de visiteurs est limité à 100 personnes en même temps, pour respecter les règles de distanciation sociale et profiter du cadre verdoyant en toute tranquillité.

Le bassin naturel doit respecter les mêmes normes que pour les piscines municipales, avec un contrôle de la haute autorité de santé sur la qualité de l'eau de baignade. Concernant l'accueil, les sanitaires, douches, tout est nettoyé et désinfecté plusieurs fois par jour.

Pour venir au bassin écologique de Roquebillière, c'est en accès libre ou vous pouvez réserver en ligne sur le site www.puremontagne.fr avec 3 créneaux horaire de baignade par jour entre 10-13 heures, 13h30-16h30 et 17-20 heures. C'est ouvert jusqu'au 31 août , 7 jours sur 7 de 10h à 20h avec un accès aux personnes à mobilité réduite, et une mise à l'eau possible. Il y a un snack à 50 mètres, des distributeurs de boissons et de glaces.