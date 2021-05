Les balades de France Bleu Paris Matin : sur les Champs-Elysées, la plus grande terrasse de France !

Le voilà ce 19 mai que nous attendions tous ! Car avec lui il nous rapporte une grande dose de possibilités : musées, cinémas, terrasses... Et forcément, ce matin, sur les Champs-Elysées, le paysage était différent :

Notre Quentin est parti à la rencontre de celles et ceux qui rouvrent leurs terrasses sur les Champs !

Jean-Noël Reinhardt, président du Comité Champs-Élysées

Jean-Noël Reinhardt, président du Comité Champs-Élysées. © Radio France - Quentin Lhuissier

"Revoir la vie sur les Champs-Elysées, c'est quelque chose d'inespéré, on en avait perdu l'habitude". 220 jours, quasiment 7 mois, que les Champs-Elysées n'avaient pas accueilli de terrasses et de public. Pourtant, c'est bien aux Champs-Elysées que les Français célèbrent régulièrement les grands évènements, comme les victoires sportives : "c'est un lieu de rendez-vous habituel et très ancien des parisiens". Ce ne sont pas moins que 21 terrasses et 5 cinémas qui y rouvrent aujourd'hui, selon le président du Comité Champs-Elysées au micro de Quentin Lhuissier.

Anthony Sebag, directeur d’exploitation du Bistro 25

Anthony Sebag, directeur d’exploitation du Bistro 25 © Radio France - Quentin Lhuissier

Pour certains, le confinement a été synonyme de renaissance ! Et pour le Bistro 25, c'est exactement le cas : "on est impatient d'accueillir les clients une nouvelle fois pour leur proposer notre nouvelle carte qu'on a élaboré pendant ce confinement douloureux pour tout le monde". De ce qui a paralysé son activité pendant plusieurs mois, Anthony Sebag retient donc la possibilité de se réinventer et sortir de la zone de confort de son établissement. Du partenariat avec le champion du monde de pizza à la terrazza en passant par les secrets de la nouvelle carte... Anthony se confie au micro de Quentin Lhuissier !

Stéphane Tandero, directeur de la brasserie du Fouquet’s.

Stéphane Tandero, directeur de la brasserie du Fouquet’s © Radio France - Quentin Lhuissier

Il est certain que ce 19 Mai 2021 restera dans les mémoires de nos cafetiers ! Le retour des tables, des chaises, des enseignes rallumées et des portes à nouveau ouvertes : "c'est une journée extraordinaire, c'est une reprise de la vie "normale" [...] les équipes sont enchantées d'accueillir les clients à nouveau aujourd'hui" nous dit Stéphane Tandero, directeur de la brasserie du Fouquet’s, avec un sourire dans la voix qu'on ne peut ignorer. Nouvelle formation au protocole sanitaire, réapprovisionnement... Quentin Lhuissier se glisse dans les préparations de la réouverture de ce lieu mythique !

Aurélien Guillon, directeur d’exploitation du restaurant Flora Danica

Aurélien Guillon, directeur d’exploitation du restaurant Flora Danica © Radio France - Quentin Lhuissier

Une grande première pour notre invité : il fait, aux côtés de Quentin Lhuissier, sa première interview ! Cela fait 48h qu'Aurélien et son équipe sont sur le pont pour accueillir au mieux dans un cadre un peu plus intimiste dûes aux restrictions sanitaires : "On est loin de la terrasse à la parisienne où on est tous collés les uns à côtés des autres, on aura plus d'intimité sur les terrasses".

Voilà que le tour des Champs-Elysées se termine pour notre Quentin Lhuissier. L'occasion de remercier le Comité des Champs-Elysées pour le beau cadeau qu'ils ont fait à une diaine d'auditeurs de France Bleu Paris : le petit-déjeuner, au Fouquet's !