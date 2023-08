Les bandanas envahissent la feria de Béziers, ils sont partout

La feria de Béziers c'est aussi tous les produits dérivés à l'effigie de la ville. Ceux que vous trouverez au stand de l'office de tourisme Méditerranée au milieu des allées Paul-Riquet : mugs, éventails en bois, affiches, cartes postales... mais il y a aussi les stands(une dizaine), qui proposent aux aficionados des chapeaux, t-shirt, foulards, etc.

Vous ne pourrez pas y échapper : le fameux bandana rouge, que l'on voit partout pour faire la fête et se fondre dans la foule des bodegas et les lieux de promenades et d'animations. Mais c'est cela aussi la feria de Béziers : il y en a pour tous les goûts

Le public s'arrête mais surtout achète

Du rouge de partout à l'ouverture officielle de la feria ce vendredi 11 juillet 2023 © Radio France - Stéfane Pocher

Sur les hauteurs des allées Paul-Riquet, juste avant le théâtre, Frederic Belfiore, de Feria Occitania n'est pas mécontent de cette affluence. Le public s'arrête, mais surtout achète. Ce commerçant fait la feria de Béziers depuis 2009. Les stands n'ont jamais été aussi nombreux à ses côtés. Tout comme lui, ils ont le sourire

Il y en a pour tous les goûts

"Nous avons beaucoup de passages sans doute à toutes les animations qui sont proposées sur les allées. Elles drainent du monde. Plutôt une clientèle de touristes, de famille, de vacanciers. Les gens s'arrêtent et son intéressés par nos produits. Nous sommes sur une très bonne année. Il y en a pour tous les budgets", explique Frederic Belfiore, de Feria Occitania

Le stand de l'office de tourisme Béziers-Méditerranée dévalisé

"C'est une belle feria" dit Jean Muller, le directeur de l'Office de tourisme communautaire de l'agglo Béziers-Méditerranée. Le stand de l'office était pour la toute première fois installé au cœur de la feria, sous la statue Paul Riquet à la jonction des allées et de l'avenue Saint-Saëns, qui mène aux arènes. "Nous avons été dévalisés. Je n'ai pas encore le bilan, mais nos stocks se vident. Tous nos produits dérivés ont eu du succès auprès des Biterrois et des aficionados".

La feria terminée, les bandanas et autres objets dérivés seront probablement rangés dans les tiroirs avant d'être ressortis l'an prochain. Mais ils n'est pas encore trop tard pour s'équiper et venir faire la fête. La feria referme ses portes ce mardi soir après cinq jours.

Produits dérivés Feria Beziers 2023 © Radio France - Stéfane Pocher

