Les banques alimentaires de la Marne et des Ardennes recherchent des bénévoles

Alors que la banque alimentaire fête ses 35 ans, les entrepôts de la Marne et des Ardennes ont ouvert leurs portes au grand public ce mercredi 16 octobre. Une journée pour faire découvrir les rouages de l'association, et recruter également de nouveaux bénévoles.

"Si on était une personne de plus au tri : on ne serait pas de trop", avoue Joseph Guilhem, bénévole à la banque alimentaire de la Marne depuis un an. L'association, qui tourne avec cinq salariés et une soixantaine de volontaires, a organisé ce mercredi 16 octobre une journée portes-ouvertes au centre de distribution, à Reims. L'idée étant de faire découvrir les lieux, et surtout recruter de la main-d'oeuvre supplémentaire. "Le profil recherché : c'est avoir la vocation et la volonté de venir. Et puis de rester fidèle", explique le vice-président Joël Garin.

Une professionnalisation de l'association

Corinne, demandeuse d'emploi, a sauté le pas et a décidé de laisser ses coordonnées pour y faire du bénévolat. "C'est ouvert à tous, le but c'est de savoir donner un peu de son temps et retrouver, à travers cela un contact humain. Et puis après il y a différentes fonctions que l'on peut réaliser." La banque alimentaire qui a aussi besoin de compétences très précises, comme celles de Jean-Louis, informaticien de métier. _"Cela faisait plusieurs années que dans la Marne, ils cherchaient. Et comme cela correspondait à ma profession : autant en faire bénéficier une association qui en a besoin."_Ainsi, en trente-cinq ans d'existence, la banque alimentaire s'est énormément professionnalisée.

Dans les Ardennes, on compte une vingtaine de bénévoles, et les besoins en main-d'oeuvre se font également ressentir. En tout près de 2400 tonnes de denrées sont récoltées et redistribuées dans les deux départements. La grande collecte nationale se tiendra le dernier week-end de novembre.